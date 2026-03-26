Jobba med hjärtat i sommar - sommarjobba inom vård och omsorg
2026-03-26
Vill du ha ett sommarjobb där du möter människor och gör något som känns både viktigt och givande? Hos oss får du arbeta i verksamheter där omtanke och trygghet står i fokus - oavsett om du väljer funktionsstöd, socialpsykiatri, hemtjänst, äldreboende eller personlig assistans.
När du sommarjobbar inom vård och omsorg får du stöd av kollegor som vill att du ska känna dig trygg i både arbetsuppgifter och arbetstider. För att ge dig en riktigt bra start erbjuder vi en unik, utökad och genomtänkt introduktionsutbildning innan du börjar. Där får du både praktisk och teoretisk kunskap, så att du känner dig förberedd och redo när ditt sommarjobb drar igång.
Är du empatisk, varm och engagerad? Då kan detta vara rätt plats för dig. Du bidrar till att andra känna trygghet och får samtidigt möjlighet att lära dig nya saker tillsammans med erfarna kollegor.
Du väljer själv när under sommaren du vill arbeta, men det är önskvärt att du jobbar minst fyra sammanhängande veckor. Vi erbjuder flera möjliga perioder och du kan även arbeta både före och efter semesterperioden som sträcker sig från juni till augusti. Hos oss finns dessutom goda möjligheter att fortsätta arbeta även efter sommaren.
Personlig assistent
Som personlig assistent är du ett nära stöd i en annan persons vardag. Du hjälper till i det som personen inte klarar själv, till exempel personlig omvårdnad, måltider, träning eller olika aktiviteter.
Funktionsstöd
Inom funktionsstöd stöttar du personer att utveckla sina förmågor och att klara så mycket som möjligt på egen hand. Du kan arbeta på gruppbostad, servicebostad, korttidsboende eller särskilt boende, där vissa verksamheter har inriktning mot socialpsykiatri. Det kan innebära kontakt med anhöriga och hjälp med allt från matlagning till att följa med på aktiviteter som bad, promenader eller en fika.
Äldreomsorg
I äldreomsorgen arbetar du med omvårdnad och sociala aktiviteter för våra äldre. Här kan du jobba på äldreboende eller inom hemtjänst. Det kan handla om personlig hygien, måltider eller gemenskap genom gymnastik, bingo eller högläsning - allt sådant som gör vardagen trygg och innehållsrik.
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Publiceringsdatum2026-03-26Kvalifikationer
Det är önskvärt att du har fyllt 18 år, men du kan söka oavsett ålder. Det är en fördel om du har vård- och omsorgsutbildning.
B-körkort är meriterande.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift eftersom arbetsuppgifterna kräver det.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294051". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda kommun
(org.nr 212000-0571)
Storgatan 1 (visa karta
)
574 80 VETLANDA Arbetsplats
Vetlanda kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Mattias Sjögren mattias.sjogren@kommunal.se 0735-64 36 26 Jobbnummer
9820780