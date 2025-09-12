Jobba Med Försäkringar

Digental AB / Bankjobb / Stockholm
2025-09-12


Sök jobbet som försäkringssäljare på GX Consulting i Stockholm för att jobba med försäkringar!
Pratar du flytande svenska & vill jobba med försäkringar? Sök jobbet nu! När du har sökt jobbet kommer du att boka en telefonintervju. Svara i tid till telefonintervjun för att jobba med försäkringar. Sök Nu!
Erbjuds:
Grundlön, provision, bonus & pension
Fräscht kontor & hög lön
Sälj- & försäkringsutbildning

Publiceringsdatum
2025-09-12

Kvalifikationer
Flytande svenska i tal & skrift
Vill jobba som innesäljare
Inga belastnings-/betalningsanmärkningar

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Digental AB (org.nr 559396-5261), https://getdet.com/jobba-med-forsakringar/

Arbetsplats
GX Consulting

Jobbnummer
9507191

