2025-08-15
Sök jobbet som försäkringssäljare på GX Consulting i Stockholm för att jobba med försäkringar!
Pratar du flytande svenska & vill jobba med försäkringar? Sök jobbet nu! När du har sökt jobbet kommer du att boka en telefonintervju. Svara i tid till telefonintervjun för att jobba med försäkringar. Sök Nu!
Erbjuds:
Grundlön, provision, bonus & pension
Fräscht kontor & hög lön
Sälj- & försäkringsutbildning
Flytande svenska i tal & skrift
Vill jobba som innesäljare
Inga belastnings-/betalningsanmärkningar
