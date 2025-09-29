Jobba med flyttstäd - vi söker nya medarbetare

SMB Sverige AB / Städarjobb / Norrköping
2025-09-29


Städare sökes till flyttstädning
Vi söker nu engagerade och noggranna städare till vårt team! Som en del av oss kommer du främst att arbeta med flyttstädningar hos privatpersoner och företag.

Publiceringsdatum
2025-09-29

Dina arbetsuppgifter
Rengöring av hela bostäder vid flytt (kök, badrum, golv, fönster m.m.)
Städning av skåp, garderober och vitvaror
Säkerställa att bostaden lämnas i toppskick inför nästa boende

Vi söker dig som:
Är noggrann och ansvarstagande
Har öga för detaljer och gillar ordning och reda
Har erfarenhet av städning (meriterande men inget krav)
Kan arbeta självständigt och i team
Körkort är ett plus

Vi erbjuder:
Ett varierande och självständigt arbete
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Trevligt arbetsklimat och schyssta villkor

Låter det intressant? Skicka din ansökan till smbstad@gmail.com redan idag - vi rekryterar löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
via epost
E-post: smbstad@gmail.com

Arbetsgivare
SMB Sverige AB (org.nr 556801-4129)
602 19  NORRKÖPING

Jobbnummer
9531979

