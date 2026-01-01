Jobba med barn och unga - bli timvikarie i förskola och skola
Vetlanda kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Vetlanda Visa alla grundskollärarjobb i Vetlanda
2026-01-01
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vetlanda kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda
Gillar du att arbeta med barn och unga? Nu söker vi timvikarier till förskola och skola. Vi söker dig som vill arbeta i förskolan med barn i åldern 1-5 år, som lärarvikarie i årskurs F-9 eller som resurs i årskurs F-6.
Att arbeta som timvikarie hos oss innebär att du har möjlighet att själv styra över när du kan arbeta. Du ersätter ordinarie personal vid kortare frånvaro och utför de arbetsuppgifter som ingår i den ordinarie verksamheten på den arbetsplats där du arbetar.
I rollen som vikarie behöver du vara trygg i dig själv och kunna anpassa dig till nya miljöer och situationer med kort varsel. Arbetsplatser och arbetstider kan variera, och därför är det viktigt att du är flexibel och har lätt för att samarbeta med andra.
Vi gör urval och håller intervjuer löpande - men behovet av nya timvikarier varierar, vilket innebär att processen kan ta olika lång tid.
Skola - lärarvikarie
I uppdraget som lärarvikarie ansvarar du för undervisningen utifrån given planering och leder arbetet i klassrummet. För att arbeta som lärarvikarie behöver du:
• vara bekväm med att stå inför en klass och hålla i undervisning
• vara ansvarstagande och organiserad
• ha avslutad gymnasieutbildning med godkända betyg
• kunna kommunicera väl på svenska, både i tal och skrift
• inge förtroende och vara en trygg vuxen som kan leda en grupp
• ha förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos eleverna
Skola - resurs
Som resurs i skolan arbetar du tillsammans med lärare i klassrummet. Läraren leder undervisningen och ansvarar för planeringen, medan du finns nära eleverna under skoldagen. Du stöttar elever i deras arbete, bidrar till struktur och skapar trygghet i undervisningssituationen.
Förskola
I förskolan är du en viktig del av barnens vardag. Du stöttar barnen i deras språk- och kommunikationsutveckling, finns till hands i olika situationer under dagen och bidrar till en trygg och omsorgsfull miljö. Det är önskvärt att du är van vid digitala verktyg, arbetar lösningsfokuserat, kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt och har förmåga att se och möta barns olika behov.Publiceringsdatum2026-01-01Kvalifikationer
• Avslutad gymnasieutbildning med godkända betyg.
• God förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift.
• Studier till lärare eller annan pedagogisk utbildning, eller tidigare erfarenhet av arbete med barn och unga, är meriterande.
• B-körkort och tillgång till bil är meriterande.
• Vana vid att arbeta med digitala verktyg.
• Utdrag ur belastningsregistret krävs. Utdraget ska vara för skola eller förskola och beställs via Polisens webbplats. (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/)
• Vi lägger vikt vid personliga egenskaper.
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296684". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda kommun
(org.nr 212000-0571) Arbetsplats
Vetlanda kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Bemanningsplanerare
Ulrika Svahn Bexell ulrika.svahn-bexell@vetlanda.se Jobbnummer
9666812