Jobba med avancerad teknik och geodata - Saab söker systemvetare
Framtiden i Sverige AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-01-21
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med avancerad geodata och bidra till utvecklingen av Gripen - ett av världens mest avancerade stridsflygplan? Då är detta din chans!
Om rollen
Som systemvetare hos Saab Aeronautics blir du en del av ett engagerat team inom Digital Map Generating Systems/Geodata. Teamet är specialister på GIS, geodata och aeronautisk information och arbetar med ett egenutvecklat verktyg baserat på ESRI ArcMAP för att kvalitetssäkra och producera geodata till Gripen. I rollen kommer du att arbeta med hela kedjan - från kravställning och utveckling till test och distribution av data och system. Det innebär att du bidrar till lösningar för Gripens flygplan, simulatorer och andra system, samtidigt som du tolkar och bryter ned kravbilder i nära samarbete med angränsande avdelningar. Du får möjlighet att delta i tekniska utredningar och projekt med stor variation, där kreativa lösningar och problemlösning är en naturlig del av vardagen. För att komma in i arbetet på ett bra sätt kommer du att ha nära kontakt med teknisk ledare, uppdragsledare och Scrum Master, och du blir en del av ett team som kännetecknas av god stämning och en kultur där man hjälper och lär av varandra.
Vi söker dig som...
• Har högskoleingenjörs-utbildning inom exempelvis systemvetenskap, medieteknik eller liknande
• Minst 3-5 års arbetslivserfarenhet
• Alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet som exempelvis systemtestare
• Svenska och engelska i tal och skrift
• Befattningen kräver godkänd säkerhetsprövning enligt gällande bestämmelser.
Meriterande
• Erfarenhet av kravarbete, systemdesign, test och projektmetodik.
• Kunskap inom GIS-verktyg.
• Erfarenhet av applikationer som DOORS, Teamcenter och JIRA.
• Har drivit projekt eller uppdrag från start till mål.
• Kännedom om Gripens stöd- och träningssystem är ett plus.
Du erbjuds
• En välmående grupp med jämn könsfördelning och god stämning.
• Stöd från erfarna kollegor och en chef som är utbildad coach och brinner för personlig utveckling.
• Möjlighet till både interna och externa utbildningar.
• Flexibla arbetstider och möjlighet till visst distansarbete.
Om Saab Aeronautics
Hos SAAB Aeronautics kommer du bli del av en växande utvecklingsorganisation. De är en innovativ leverantör av flygvapensystem i världsklass. De har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Här bedrivs det utveckling, forskning och produktion av flygplanssystem.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos Saab.
Rekryteringsprocess
Urval sker löpande
Intervju (Framtiden)
Personlighetstest
Referenstagning
Intervju Saab
Beslut
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Publiceringsdatum2026-01-21Anställningsvillkor
Start: omgående
Arbetstider: kontorstider med flex
Ort: Linköping
Omfattning: 100% heltid
Jag ser fram emot din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51345_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Sofia Flogén sofia.flogen@framtiden.com Jobbnummer
9696146