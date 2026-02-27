Jobba inom familjehemsvården med oss - Trygga Barn
2026-02-27
Publiceringsdatum2026-02-27Om företaget
Trygga Barn är en familjehemsverksamhet inom Vivant Omsorgs organisation. Vi startade i november 2022 och är den första verksamheten i landet som erbjuder barnombud till alla placerade barn. Hos oss fokuserar vi på barn och ungdomar som är i behov av placering utanför det egna hemmet. Vårt tankesätt är att barn inte har egna direkta beteendeproblem, utan barnets uppväxtvillkor har sedan föranlett till psykisk ohälsa, trauma, missbruk och kriminalitet.
Arbetsuppgifter
Vår verksamhet befinner sig just nu i en expanderingsfas och vi behöver ytterligare en ny kollega! Vi söker nu en familjehemshandledare. I dina arbetsuppgifter ingår det att handleda och stötta familjehem, jourhem och behandlingsfamiljer. Beroende på uppdragen kan handledning ske vecko- eller månadsvis, både fysiskt och digitalt.
Du ska vara van vid journalföring och ha förmåga att skriva vecko- och månadsrapporter. Du ska ha kunskap om socialtjänstens arbete med barn och unga och kunna vägleda familjehemmen i det. Vi ser det som meriterande om du har gått utbildning i handledning till familjehem och/eller "Ett hem att växa".
Du ska vara öppen för flexibilitet och kunna utföra dagsresa till olika platser i landet när du besöker dina familjehem. Vid behov kan du behöva utföra familjehemsutredningar.
Arbetsplats och arbetstid
Vårt kontor ligger i centrala Stockholm, tre minuters promenad från T-banan på Gullmarsplan. Du har möjlighet att arbeta hemifrån 1-3 dagar i veckan. Vid hembesök hos familjehemmen är arbetsplatsen på annan ort. Tjänsten är en heltidstjänst och du ansvarar över att disponera din arbetstid. Vi är även en hundvänlig arbetsplats!
Anställning
Anställningen är tills vidare med sex månaders provanställning. Vi har kollektivavtal och du erhåller tjänstepension, friskvårdsbidrag samt roliga och drivna kollegor. Du behöver också ha förståelse över att vi befinner oss i en expanderingsfas och tycka att verksamhetsutveckling är roligt. Du ska kunna ge feedback samt idéer så vi alltid kan förbättras. Alla våra anställda får en trygg introduktion och du har en närvarande chef som alltid kommer stötta dig i ditt uppdrag.
Personliga kvalifikationer
För oss är det viktigt att våra medarbetare tillhör en sammansvetsad och trygg arbetsgrupp. Vi arbetar utifrån våra grundvärderingar och det förväntas att du gör detsamma. Därför söker vi dig som är:
Prestigelös och är öppen för att ta till dig nya evidensbaserade arbetssätt samt förmåga att reflektera över dina egna förhållningssätt.
Driven, tar egna initiativ samt engagerad och kan prestera på en hög nivå, särskilt under stressiga situationer
Du är lösningsfokuserad och ha förståelse för att kommunen ibland har begränsade med resurser - men har förmåga att leverera bästa möjliga vård trots det.
Självständig och strukturerad där du har förmåga att planera dina arbetstider och säkerställa att du utför de arbetsuppgifter som förväntas av dig
Du är rak, tydlig och ärlig mot dina medarbetare och arbetsledare. Hos oss pratar vi aldrig om varandra utan med varandra.
Du är modig och ständigt arbetar utifrån barnets bästa. Hos oss kommer barnet först och vid missförhållanden ska du våga agera tillsammans med dina medarbetare.
Du kan arbeta i grupp och se människors styrkor och respektera att vi är olika och bra på olika saker.
Meriterande
Det är meriterande om du som söker har/är:
Du kan påbörja din anställning så snart som möjligt
Erfarenhet av att arbeta med barn och/eller ungdomar
Du har kunskap inom lagstiftningar som SoL, LVU, LSS, OSL och barnkonventionen
Du har en handledarutbildning med inriktning familjehem
Du är utbildad i traumamedveten omsorg
Du har gått utbildningen "ett hem att växa i"
Du har arbetat på socialtjänsten som antingen barnsekreterare, familjehemssekreterare eller familjebehandlare
Du har erfarenhet av behandlande samtal
Du är flerspråkig
Om urvalsprocessen
Intervjuer sker löpande. Anställning kan ske innan sista ansökningsdatumet. I ansökan mejlar du både CV och personligt brev!
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: rebecca.lysholm@vivant.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Familjehemshandledare -ansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Vivant Omsorg AB
(org.nr 559059-4932)
Etsarvägen 1 (visa karta
)
121 43 JOHANNESHOV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Rebecca Lysholm rebecca.lysholm@vivant.se 0760011984 Jobbnummer
9768940