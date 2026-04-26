Jobba i skärgården i sommar dag & nattassistenter sökes
Mimer Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Oxelösund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Oxelösund
2026-04-26
, Nyköping
, Trosa
, Gnesta
, Söderköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mimer Assistans AB i Oxelösund
, Nyköping
, Ekerö
eller i hela Sverige
Vill du ha ett meningsfullt och annorlunda sommarjobb i skärgårdsmiljö?
Jag söker nu kvinnliga personliga assistenter för både dag- och nattarbete (vaken natt) under sommaren.
Oxelösunds skärgård
Start: början av juli (introduktion innan hemma på Ekerö eller på plats)
Om sommarjobbet
I början av juli flyttar vi ut till vårt sommarställe i Oxelösunds skärgård, där vi tillbringar större delen av sommaren.
Nattassistenter:
• Arbetar 2-4 nätter i rad (vaken natt)
• Lediga dagtid och återhämtar sig på plats
Dagassistenter:
• Arbetar oftast 3 dagar i rad
• Deltar i aktiviteter under dagtid
Kost och logi samt reseersättning ingår när du arbetar flera pass i rad
Bor du i Oxelösund kan introduktion ske på plats
Bor du på annan ort reser du hem under dina lediga dagar
Som assistent blir du en naturlig del av min familj - vi umgås mycket, äter gott och njuter av sommaren tillsammans
Om mig
Jag är en kvinna med MS och använder elrullstol (Permobil). Jag behöver hjälp i min vardag men lever ett aktivt liv.
På sommaren tycker jag om att:
• Vara ute i naturen och vid havet
• Umgås med familj och barnbarn
• Laga mat och baka
Vi har hund och ett levande familjeliv, så det är viktigt att du trivs i en sådan miljö
Arbetsuppgifter
• Personlig omvårdnad (hygien, toalett, påklädning m.m.)
• Hjälp vid måltider
• Hushållssysslor
• Stöd i vardagliga aktiviteter och fritid
Natt: vaken och tillgänglig vid behov
Dag: aktivt deltagande i vardag, familjeliv och aktiviteter
Vem är du?
För att trivas i rollen ser jag att du är:
• Positiv och flexibel
• Lyhörd och kreativ
• Lättlärd och bra på att följa instruktioner
• Kommunikativ
Det är viktigt att du förstår svenska väl, då jag endast ger muntliga instruktioner.
Du tycker om:
Natur och hav
Hundar och barn
Att vara aktiv och utomhus
Krav
• Kvinna
• Minst 18 år
• Rökfri
• Ej allergiskt mot hundar
• Mycket god svenska i tal och skrift
Meriterande: körkort och erfarenhet av assistans
Ansökan
Skicka din ansökan med CV och personligt brev (gärna foto) till: anja.lenarth@gmail.com
Telefon: 073331726
Ange om du har körkort.
Intervjuer sker löpande (första steget via videomöte).
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
E-post: anja.lenarth@gmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mimer Assistans AB
(org.nr 556295-9600)
För detta jobb krävs körkort.
Mimer Assistans AB
Anja Lenarth anja.lenarth@gmail.com 0733312716
9876061