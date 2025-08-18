Jobba i hemtjänsten på Aleva i Nordmaling - 80%
2025-08-18
Jobba i hemtjänsten på Aleva i Nordmaling - 80%
Funderar du på vad du ska göra efter sommaren? Aleva fortsätter växa och behöver fler som vill ge äldre en god omsorg med guldkant i vardagen. Vi söker dig som är positiv, har hjärtat på rätt ställe och trivs med att ta stort eget ansvar. Saknar du erfarenhet? Då löser vi det tillsammans. Alevas introduktionsprogram och erfarna medarbetare ger dig förutsättningarna som krävs för att göra ett bra jobb.Publiceringsdatum2025-08-18Kvalifikationer
Svenska
B-körkort när du påbörjar din anställning.
Omfattning och start
Tjänsten är på 80%, men sysselsättningsgrad kan variera utifrån vad som passar dig bäst. Arbetet är förlagt till dagtid, kvällstid och varannan helg.
Tillträde i september, enligt överenskommelse.
Vad du kan förvänta dig av oss
Bra arbetstider - utan delade turer
Personlig atmosfär, korta beslutsvägar och frihet under ansvar
Små team med nära samarbete och närvarande teamledare
Generöst friskvårdspaket
En möjlighet att växa - tre av fyra ledare på Aleva har börjat som vårdbiträde/undersköterska
Vad går jobbet ut på?
Dagarna är varierande med stor möjlighet att bidra till människors livskvalitet. Du stöttar, hjälper till med praktiska saker och ger service utifrån kundens behov och önskemål. Det absolut viktigaste är att du tycker om att bygga relationer och är bra med människor.
Vilken bakgrund behöver jag?
För någon kanske det är en bra chans att få ett första jobb, för en annan handlar det om att man tröttnat på sin nuvarande bransch och vill göra något meningsfullt och för en tredje kan det handla om en längtan att fortsätta inom omsorgen men byta arbetsgivare. Det finns inget facit - vi rekryterar personer som har en lösningsfokuserad inställning, empatiska värderingar och vill växa med oss.
Så det spelar ingen roll om jag har relevant erfarenhet?
Jo, självklart ser vi det som positivt om du arbetat inom vård/omsorg och gjort det bra! Utbildning som undersköterska eller motsvarande är också meriterande men inget krav.
Är det inte väldigt tufft att jobba inom hemtjänsten?
Det kan det absolut vara och så ser utvecklingen inom vård och omsorgen ut generellt. Det var också en av anledningarna till att vi startade 2013, med en övertygelse om att vi kan göra saker lite annorlunda och hela tiden förbättra verksamheten med fokus på dem vi finns till för - de äldre. Och hur gör man det? Tar hand om sina medarbetare såklart. Därför värmer det lite extra att vi fick 9 av 10 i stolthet över att arbeta hos Aleva och 9,5 av 10 på frågan om våra kunder skulle rekommendera oss till en vän. Här ser du hela resultatet från våra kund- och medarbetarundersökningar.Om företaget
Aleva skapar framtidens omsorg genom nytänkande och ett tydligt fokus på att leva - inte bara överleva. Företaget grundades 2013, har ca 200 anställda och bedriver hemtjänst i Umeå tätort, Holmsund-Obbola och Nordmaling samt personlig assistans i hela landet. Vi har en positiv atmosfär, medarbetare med hjärtat på rätt ställe och arbetar tillsammans för att leverera omsorg i världsklass. Läs mer på www.alevaomsorg.se Ersättning
