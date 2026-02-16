Jobba i flygplatsens puls på Åre Östersund Airport
2026-02-16
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Vill du arbeta i en spännande flygplatsmiljö där varje dag präglas av resor, möten och puls? Som Airport Officer på Åre Östersund Airport blir du en del av ett engagerat team som tillsammans ser till att resan för våra passagerare och flygbolag fungerar smidigt och säkert - varje dag.
Vad innebär rollen? I rollen som Airport Officer kommer du att arbeta på flygplatsens Airside med att lasta och lossa bagage samt ge service till flygbolag och besättningar. Med tiden kommer du ges utbildning som flygplatsbrandman, vilket ställer fysiska krav på dig.
I den här rollen får du en varierad vardag där du även får bidra till andra uppgifter, såsom städning av lokaler & flygplan, assistera resenärer med särskilda behov till och från flygplanet samt säkerställa att fordon och utrustning är i god kondition.
Tjänsten är på 100% och innebär skiftarbete med varierande arbetstider mellan cirka 04:30 till 24:00 vilket innebär att du behöver kunna ta dig till och från flygplatsen på oregelbundna arbetstider, inklusive helger.
Vem är du? Vi ser att du har:
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Slutförd gymnasieutbildning
God fysisk kondition
Är ansvarstagande och stresstålig lagspelare med hög arbetsmoral och stark säkerhetsmedvetenhet.
Meriterande
Tidigare arbetat på flygplats
C-kort
Som person trivs du med att arbeta i team, har en god samarbetsförmåga och kan behålla lugnet även i stressiga situationer. Du är lösningsorienterad, flexibel och tar ansvar för att hitta praktiska lösningar när problem uppstår.
Vad erbjuder vi dig? Du erbjuds arbete i ett engagerat team där service, ansvar och samarbete står i fokus. Ett viktigt och meningsfullt jobb där du varje dag bidrar till resenärernas och flygbolagens trygghet.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Tobias Andremo tobias.andremo@swedavia.se
Sista ansökningsdag är den 10 mars, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen. Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Så ansöker du
