Jobba i bageriet i sommar! - Maxi Gunnesbo Lund

2026-01-29
Är du en positiv och driven person som vill ha ett roligt och varierande sommarjobb? Då kan du vara den vi söker!
Om jobbet
Hos oss på Maxi ICA Stormarknad Gunnesbo Lund söker vi nu en bagare som vill arbeta under sommaren.
I vårt bageri är kvalitet, tempo och samarbete i fokus. Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Uppbakning och produktion av bröd och bake-off
Förberedelse av degar och bageriprodukter
Påfyllnad och attraktiv exponering av varor
Säkerställande av hygien, egenkontroll och rutiner
Enklare kundservice vid behov
Du blir en viktig del av bageriteamet och bidrar till att våra kunder möts av färska och inspirerande produkter varje dag.
Vi söker dig som:
Är 18 år eller äldre
Har utbildning som bagare och/eller erfarenhet av arbete i bageri
Är noggrann, ansvarstagande och självständig
Trivs med ett högt tempo och tidiga morgnar
Har en positiv inställning och god samarbetsförmåga
Arbetstid
Sommarjobb veckorna 26-33
Publiceringsdatum 2026-01-29
Skicka in din ansökan redan idag!
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
