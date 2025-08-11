Jobba hos oss som hemstädare i Södertälje
Alba Service AB / Städarjobb / Södertälje Visa alla städarjobb i Södertälje
2025-08-11
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alba Service AB i Södertälje
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vi växer och vi söker nu fler medarbetare till Södertälje med omnejd. Alba Service AB levererar städtjänster åt både privat- och företagskunder. Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att vara hemstädning och andra tjänster kopplade till privata hem, som t.ex. att stryka och vika tvätt etc.
Du gillar att skapa ordning och reda och har ett sinne för detaljer. Du måste kunna förstå och uttrycka dig på svenska, har god fysik, har vana av att arbeta i ett högt tempo både själv och i grupp. Drivs du av att göra ett noggrant arbete och gillar människor så kan du vara rätt person för det här jobbet.
MANUELL KÖRKORT ÄR ETT KRAV!
Om detta passar in på dig så är du varmt välkommen med din ansökan.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
• Härliga kollegor :)
• Villkor enligt kollektivavtal
• Utbildning inom hemstädning
• Arbetstider är måndag-fredag mellan ca. kl 7-16
• 75% med möjlighet av fulltid
Vi hoppas att du vill bli en i vårt team!
Välkommen till Alba Service! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alba Service AB
(org.nr 559135-3478)
Wedavägen 2A (visa karta
)
152 42 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9453542