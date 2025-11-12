Jobba hos oss på Tvååkers hemtjänst i Varbergs kommun!
Varbergs kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Varberg Visa alla undersköterskejobb i Varberg
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Socialförvaltningen erbjuder ett självständigt och omväxlande arbete inom vård och omsorg där du kan arbeta på varierande tider.
Arbetar du med vård och omsorg i Varbergs kommun så är du i en organisation där vi sätter människors behov av hjälp i centrum. Det handlar också om att bemöta alla med respekt. Kvalitet inom socialt arbete betyder att vi levererar omsorg och service som motsvarar den enskildes behov. Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt där vi i alla led fokuserar på de resurser och den vitalitet som finns hos varje människa.Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
I rollen som undersköterska inom hemtjänsten arbetar du med att ge stöd, service och omvårdnad till personer som bor hemma men har behov av hjälp i sin vardag. Du hjälper till med allt från personlig hygien, förflyttningar och måltider till medicinska uppgifter som ges på delegation.
Du har ett öga för detaljer, men också för människor. Du ser när någon inte mår som vanligt och du vet hur du ska bemöta både oro, glädje och ensamhet. Samtidigt dokumenterar du förändringar och insatser i våra journalsystem på ett korrekt och ansvarsfullt sätt.
Schemat innebär arbete dag, kväll och varannan helg. Som anställd i Varbergs kommun ingår även resurspass, vilket innebär att du kommer arbeta på fler enheter än din grundplacering.Kvalifikationer
I hemtjänsten möter du människor i olika livssituationer och arbetet skiftar mellan självständiga uppgifter och nära samarbete med kollegor. För att trivas hos oss behöver du gilla när dagarna varierar, kunna anpassa dig när planeringen svänger och känna dig trygg i att ta ansvar när något oväntat dyker upp. Att vara lyhörd för både uttalade och outtalade behov är en styrka som du kommer ha stor nytta av.Kvalifikationer
* Utbildad undersköterska.
* B-körkort.
* God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Om du är medborgare utanför EU/EES eller Schweiz behöver du bifoga giltigt arbetstillstånd och kunna visa upp en giltig ID-handling.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "115/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
RekryteringSoc rekryteringSOC@varberg.se 0702204434 Jobbnummer
9602159