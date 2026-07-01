Jobba hos en lekfull tjej i assistansliknande uppdrag - start till hösten
Aleva Sverige AB / Undersköterskejobb / Umeå Visa alla undersköterskejobb i Umeå
2026-07-01
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Vill du jobba i ett assistansliknande uppdrag och sätta guldkant på en människas tillvaro? Vi på Aleva söker nu en kollega som vill jobba hos en ung kvinna som befinner sig på en 2-5 årings nivå och bor hemma hos sina föräldrar och syskon.
I rollen som vårdbiträde/personlig assistent kommer du att göra skillnad i hennes liv och arbeta enligt Alevametoden - den handlar om att alla ska kunna leva och njuta av livet. Men också att kunna arbeta mot tydliga mätbara mål, att förstå att varje människa är unik och varje medarbetare ska känna frihet att hjälpa på rätt sätt.Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Tjänsten är en kombinationstjänst där du i det assistansliknande uppdraget kommer att arbeta dagtid vardagar på cirka 35% och resterande 50% som vårdbiträde i hemtjänsten.
Kunden är i behov av assistans under veckans alla dagar. Du kommer huvudsakligen att hjälpa till med vardagssysslor och aktivera och leka tillsammans med kunden. Du kommer följa med på daglig verksamhet samt andra aktiviteter utanför hemmet. Du kommer ha ett tätt samarbete med kundens föräldrar.
Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde 1 september med inskolning innan enligt överenskommelse.
"Jag är en glad och positiv tjej, som gillar att göra det mesta tillsammans med en engagerad vän. Till exempel lägga pussel, spela spel, leka i lekparken och måla naglarna. Djur är något jag tycker väldigt mycket om!"
Vi söker
Eftersom vi arbetar med människor är personkemin viktig och vi lägger stort fokus vid personlig lämplighet. Viktiga egenskaper är att du är lugn, lyhörd och självgående. Då arbetet till största del sker i hemmet söker vi dig som har förståelse av det samt förmågan att anpassa sig efter familjens vanor och rutiner. Vi tror vidare att du är lekfull, påhittig och initiativtagande samtidigt som du är tydlig och kan sätta gränser.
På önskemål av kunden ser vi att du som söker är kvinna och icke-rökare. Då det finns husdjur i hemmet bör du inte ha pälsdjursallergi eller vara rädd för djur. Tidigare erfarenhet av att arbeta som barnskötare eller liknande är meriterande, även kännedom om tecken som stöd samt bildscheman är meriterande erfarenheter. Ett krav för rollen är B-körkort.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonsens slutdatum. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aleva Sverige AB
(org.nr 556917-3023), https://alevaomsorg.se
Björnvägen 17 (visa karta
)
906 40 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aleva Omsorg Kontakt
Medarbetare
Vendela Holmgren vendela@alevaomsorg.se Jobbnummer
9987135