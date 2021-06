Jobba Hemifrån - Qlick Mobil Sverige AB - Butikssäljarjobb i Lund

Qlick Mobil Sverige AB / Butikssäljarjobb / Lund2021-06-30Vilka är vi?Webieo är en uppstickare på den Svenska marknaden, och vi växer i rasande fart. Därför söker vi nu fler drivna och tävlingsinriktade medarbetare till vårt team. Jobbet sker hemifrån ! Våra tjänster och produkter är av högsta kvalitet och riktar sig både mot privatpersoner såväl som företag. Med telefonen som verktyg kommer du att ta kontakt med både nya och befintliga kunder och sälja in våra tjänster.Vi söker dig som:Kan flytande svenska i tal och skrift.Har en positiv inställning.Har höga ambitioner.Älskar utmaningar.Brinner för att jobba med människorHar egen dator och headsetHos oss får du vara med och skapa en inspirerande miljö där vi motiverar och pushar varandra till att uppnå goda resultat. Är du driven och hungrig? Vill du arbeta för ett dedikerat och professionellt företag med goda förutsättningar? Vi ger dig utveckling både på ett personligt plan och ute i arbetslivet. Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter av försäljning men det är absolut inget krav. Oavsett så ger vi dig de verktygen som krävs för att du skall utvecklas som säljare samt uppnå dina personliga mål.Vi erbjuder:Produkt- & säljutbildning (Via Skype)Personlig coachning (Via Skype)Start omgåendeTävlingar och roliga aktiviteterArbetstider 09.00-18.00Hög ersättningVaraktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-06-30Fast och rörlig lönSista dag att ansöka är 2021-07-30Qlick Mobil Sverige AB5839741