Jobba hemifrån - extra, deltid eller heltid hos Torggruppen AB!

Vill du ha ett jobb där du själv bestämmer över din egen tid - och din inkomst?
Vi söker nu hemmasäljare som vill hjälpa företag att synas bättre online, genom moderna hemsidor och smart lokal synlighet. Det spelar ingen roll om du vill jobba extra några timmar i veckan, på deltid eller heltid - du väljer själv.
Hos oss får du allt du behöver för att lyckas. Det viktigaste är att du är social, driven och gillar att prata med människor. Erfarenhet av försäljning är ett plus, men inget krav.
Vad innebär jobbet?
Du anpassar själv hur du vill kontakta företag - via egna kontakter, nätverk, telefon, mejl eller sociala medier. Din uppgift är att erbjuda våra färdiga digitala lösningar - främst hemsidor och lokala SEO-landningssidor.
Du får en tydlig onboarding med utbildningsmaterial, personlig genomgång och en kontaktperson som stöttar dig löpande. Vi hjälper dig dessutom hela vägen med din första affär - från kontakt till leverans. Du får provision på varje försäljning och har inga inkomsttak.
Dina möjligheter
Det som gör denna roll unik är flexibiliteten. Du bestämmer själv hur mycket du vill jobba - och därmed hur mycket du vill tjäna. För rätt personer finns mycket goda möjligheter till både stabil extra inkomst och långsiktig försäljning.
Vem passar jobbet för?
Vill ha ett flexibelt jobb med frihet och eget ansvar
Är social, självgående och trivs med att prata med människor
Vill utvecklas inom försäljning och digitala tjänster
Gillar att se snabba resultat - och få betalt därefter
Vi erbjuder dig:
En flexibel roll där du själv styr över arbetstiden.
Möjlighet att jobba extra, deltid eller heltid.
Provisionsbaserad ersättning - utan inkomsttak.
Hjälp att komma igång: onboarding, material och personlig support.
Direktkontakt med en erfaren kontaktperson hos oss.
Stöd i hela säljprocessen - särskilt vid första affären.
Om Torggruppen AB
Torggruppen grundades 2005 och har sedan dess hjälpt tusentals företag att synas online. Vi driver idag 171 lokala köp- och säljsajter över hela Sverige, och har nyligen förvärvat det anrika domännamnet Torget.se - tillsammans med ett par andra kända domäner, företagsfakta.se och lokaldelen.se.
Vi erbjuder våra kunder:
SEO-optimerade WordPress-hemsidor
Lokala landningssidor och annonser
Displayannonsering och digital synlighet
Vårt huvudkontor ligger i Halmstad, Trade Center.
Så ansöker du
Skicka ett mejl till hemma@torggruppen.se
Märk det med: "Hemmasäljare - din ort"
Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2025-11-21
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
