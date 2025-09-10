Jobba heltid på lager i norra Stockholm
2025-09-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Järfälla
, Botkyrka
, Tyresö
, Täby
Som lagerarbetare hos oss får du en aktiv vardag med varierande arbetsuppgifter i ett härligt team. Vi söker dig som är noggrann, pålitlig och trivs i ett strukturerat lagerflöde. Hos oss är tempot lagom högt, kollegorna schyssta, och det finns alltid möjlighet att utvecklas för dig som vill.
Hos oss får du ett heltidsjobb på dagtid, måndag till fredag. Du blir en del av en trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor som stöttar varandra och har kul på jobbet. För dig som vill utvecklas finns det goda möjligheter att växa inom lager och logistik, vi tror på att lyfta våra medarbetare och satsa långsiktigt.Arbetsuppgifter
Som en del av teamet kommer du att arbeta med truckkörning, plock och pack av varor samt in- och utleveranser. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, men det viktigaste är att du är pålitlig, ansvarstagande och har en vilja att lära dig.
Vad vi söker
Vi söker dig som har:
Truckkort A + B (krav)
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God arbetsmoral och en vilja att bidra till teamet
En noggrann och ansvarstagande inställning
Tidigare erfarenhet av lagerarbete är meriterande, men inget krav
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Hos oss är alla lika värda. Vi tar hand om varandra och vill ständigt lära varandra och av varandra. Vi är öppna för utveckling och gör alltid vårt bästa i uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Inställningen är det viktigaste på Pokayoke! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "915". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/ Jobbnummer
9501972