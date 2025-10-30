Jobba heltid på lager i Jordbro!

Pokayoke AB / Lagerjobb / Stockholm
2025-10-30


Visa alla lagerjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Pokayoke AB i Stockholm, Järfälla, Botkyrka, Tyresö, Täby eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-10-30

Om tjänsten
Vi söker nu dig som vill arbeta heltid på ett lager i Jordbro. Här får du chansen att bli en del av ett team där gemenskap och engagemang står i centrum.

Arbetsuppgifter
I rollen som lagerarbetare kommer du främst att arbeta med:

• Orderplock och packning av varor

• Hantering av leveranser

• Returhantering

Arbetstiderna är förlagda till dagtid, måndag-fredag.

Vad vi söker
Vi söker dig som har ett intresse för lagerarbete och som gillar att arbeta i ett högt tempo. Du är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team. Tidigare erfarenhet av lagerarbete är ett krav

Kvalifikationer
• Heltidstillgänglighet
• Erfarenhet av lagerarbete
• Erfarenhet av returhantering samt inleveranser.
• Truckkort A + B är meriterande

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "967".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pokayoke AB (org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/

Jobbnummer
9581578

Prenumerera på jobb från Pokayoke AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Pokayoke AB: