Jobba heltid på lager i Jordbro!
2025-10-30
Vi söker nu dig som vill arbeta heltid på ett lager i Jordbro. Här får du chansen att bli en del av ett team där gemenskap och engagemang står i centrum.Arbetsuppgifter
I rollen som lagerarbetare kommer du främst att arbeta med:
• Orderplock och packning av varor
• Hantering av leveranser
• Returhantering
Arbetstiderna är förlagda till dagtid, måndag-fredag.
Vad vi söker
Vi söker dig som har ett intresse för lagerarbete och som gillar att arbeta i ett högt tempo. Du är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team. Tidigare erfarenhet av lagerarbete är ett kravKvalifikationer
• Heltidstillgänglighet
• Erfarenhet av lagerarbete
• Erfarenhet av returhantering samt inleveranser.
• Truckkort A + B är meriterande
Ersättning
