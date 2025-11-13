Jobba helger - gör skillnad som undersköterska hos oss i Idre och Särna!
2025-11-13
Vill du ha ett jobb som erbjuder variation? Älvdalens kommun har en ny form av anställning - ständig helgtjänstgöring med ett arbetstidsmått på 27 timmar/vecka.
Vi rekryterar nu undersköterskor till hemtjänsten i Idre och Särna.
Som undersköterska i Älvdalens kommun får du möjligheten till ett varierat arbete med både självständigt ansvar och nära samarbete med kollegor. Du blir en viktig del i att ge våra brukare en trygg, meningsfull och glädjefylld vardag - och ibland ett extra gott skratt.Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Du kommer att utföra sedvanliga arbetsuppgifter för undersköterska inom äldreomsorgen/hemtjänsten. Arbetet omfattar personlig omvårdnad och serviceinsatser, och du kommer tillsammans med dina kollegor ha näransvar/fast omsorgskontakt för den äldre.
Vi arbetar med delegerade arbetsuppgifter enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Du kommer att arbeta aktivt med genomförandeplaner, planering och dokumentation samt utföra beslutade insatser enligt Socialtjänstlagen.
Du kommer även att samarbeta med dina kollegor inom den dagliga verksamheten med inriktning inom demens. Där vi tillsammans skapar en trygg och meningsfull tillvaro för personer som lever med en demenssjukdom.
Vem söker vi?
För att trivas i rollen som undersköterska hos oss är du trygg, stabil och har lätt för att anpassa dig till olika situationer. Du arbetar bra med andra, är positiv till ditt yrke och handlar i enlighet med fattade beslut. Du är lugn, uppmärksam och har ett genuint intresse för att hjälpa andra.
Du som söker är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel, gärna med inriktning demensvård, geriatrik, hälsopedagogik eller specialpedagogik.
Du har B-körkort för manuell växellåda.
Du har förmåga att uttrycka dig i svenska språket i såväl tal som skrift.
Bra att veta
Ständig helgtjänstgöring är en anställningsform för dig som vill arbeta helger.
Heltidsmåttet för tjänsten är i genomsnitt 27 timmar/vecka, dag- och kvällstid.
Arbetstiden förläggs varje helg på fasta tider och utgår från ett lokalt kollektivavtal.
Som ett led i att utveckla vår verksamhet tillämpar vi modellen 'ständig helgtjänstgöring' på prov under ett år. Om modellen eller det bakomliggande lokala kollektivavtalet skulle upphöra att gälla, kommer sådana anställningar hanteras med omplacering till ett traditionellt arbetstidsschema och arbetstidsmått.
Utdrag ur belastningsregister kommer att begäras.
Intervjuer kommer att ske löpande så vänta inte med din ansökan!
Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss!
Har du tidigare arbetat inom Älvdalens kommun kommer vi att ta interna referenser.
Genom Rekryteringslots Dalarna kan vi erbjuda medflyttarservice, läs mer om det på Rekryteringslots hemsida: http://rekryteringslots.se
Om Älvdalens kommun
Älvdalens kommun är en vidsträckt och vacker landsbygdskommun där ungefär 7000 människor bor och verkar. Kommunen som arbetsgivare har ungefär 550 medarbetare. Älvdalens kommun har en fantastisk natur som uppmuntrar till friluftsliv, sport, jakt och fiske, eller vad sägs om 85 slalompister, närmare 200 mil skoterleder, över 30 mil skidspår och oändliga vandringsleder och fiskevatten. Vi har ett gott kulturutbud och rikt musikliv. Som arbetsgivare tror vi på en bra balans mellan arbete och privatliv och att du ska känna dig trygg och säker i ditt arbete. Vi arbetar utifrån vår värdegrund - Kärlek, Trygghet, Respekt och Överraskande, och har arbetsmiljöarbete och friskvård i fokus. Älvdalens kommun ligger tekniskt i framkant vilket underlättar till flexibilitet såväl i arbete som privat. Ersättning
Månadslön enligt AB
