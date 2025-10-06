Jobba för barns rättigheter bli ambassadör för Rädda Barnen!
Vill du förändra barns liv? Bli F2F-ambassadör för Rädda Barnen!
Plats: Stockholm
Anställning: Timanställning
Lön: 200 kr/h
Arbetstid: Mån-Fre 11:30-16:30 (inkl. 25 min rast)
Gör skillnad - på riktigt.
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du får möta nya människor varje dag och samtidigt bidra till en bättre värld?
Vi på Fundraisingbyrån söker nu fler engagerade Face-to-Face Ambassadörer som vill vara med och skapa förändring tillsammans med Rädda Barnen - en av världens mest respekterade barnrättsorganisationer.
Sedan 2007 har vi hjälpt över 50 ideella organisationer i Sverige och internationellt, däribland Unicef, Bris, Hjärnfonden, Hjärt-Lungfonden, Hundstallet och många fler. Nu söker vi dig som vill stå på frontlinjen för barns rättigheter.
Om rollen
Som F2F-ambassadör för Rädda Barnen möter du människor ute på stan, torg och evenemang i Stockholm.
Din uppgift är att inspirera, informera och engagera - och få fler att bli månadsgivare.
Du blir en del av ett positivt och peppande team, med daglig coachning, utbildning och stöd. Tillsammans arbetar vi för att fler barn ska få trygghet, skydd och en framtid.
Vi erbjuder
Timlön: 200 kr/h
Trygga och fasta arbetstider: 11:30-16:30
Personlig utbildning och daglig coachning - lär dig kommunikation, retorik och påverkan
En social och dynamisk arbetsmiljö med teamaktiviteter och gemenskap
Möjlighet att representera kända och starka varumärken
Förmån: Rabatter på välkända gym
Karriärmöjligheter inom ledarskap och projektledning
Vi söker dig som
Är utåtriktad, engagerad och modig
Har god kommunikationsförmåga och talar flytande svenska
Är målfokuserad, driven och trivs med att arbeta mot resultat
Gillar att prata med människor och skapa förtroende
Har erfarenhet av försäljning, kommunikation eller service - meriterande men inget krav
Trivs med att arbeta i team och bidra till positiv energi
Hos oss får du mer än ett jobb
Att arbeta med oss är att ta ställning för något större. Du gör skillnad varje dag - och utvecklas samtidigt som person.
Oavsett om du ser detta som en karriärstart eller en meningsfull paus i livet, ger rollen dig erfarenheter du tar med dig resten av livet.
Vill du vara med och förändra barns liv?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team i Stockholm!
Ansök nu - och gör skillnad med Rädda Barnen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Skicka CV, brev och bild. Berätta varför du vill jobba med Rädda Barnen.
E-post: christopher.tran@fundraisingbyran.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "F2F Stockholm". Arbetsgivare Deviadah AB
(org.nr 556803-5827), https://www.fundraisingbyran.se/ Arbetsplats
Fundraising Byrån AB Kontakt
Projektledare
Christopher Tran christopher.tran@fundraisingbyran.se Jobbnummer
9543413