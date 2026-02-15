Jobba extra vid behov på lager i Eskilstuna
2026-02-15
Jobbhuset söker nu en glad och pålitlig person som vill hoppa in extra på vår kunds lager i Eskilstuna. Här plockar och packar du ordrar, tar emot leveranser och ser till att hyllorna håller toppklass
Ingen erfarenhet? Ingen fara! Vi lär dig allt på plats. Det viktigaste är att du har bra energi, gillar tempo och inte är rädd för att ta i när det behövs!
Svenska eller engelska funkar fint - bonus om du kan båda!
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider - hoppa in dag, kväll eller helg
Ett skönt gäng med bra stämning och laganda
Ett aktivt extrajobb där du gör nytta och får lite extra klirr i kassan
Känns detta som din grej? Sök redan idag!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
