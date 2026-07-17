Jobba extra som truckförare hos DHL, på eftermiddag eller natt
Insitepart AB / Lagerjobb / Solna Visa alla lagerjobb i Solna
2026-07-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-17Profil
Vi på Insitepart söker nu engagerade och flexibla terminalarbetare till vår kund DHL i Västberga. Just nu rekryterar vi till två olika avdelningar: en kvällsavdelning och en nattavdelning och söker erfarna truckförare. Oavsett vilken avdelning du arbetar på blir du en viktig del av teamet och hjälper till att hålla terminalflödet igång på ett effektivt och säkert sätt.
Denna tjänst kräver att du har truckkort A1–A4 och B1–B4.
Du som söker trivs med att arbeta aktivt i ett högt tempo och är flexibel nog att hjälpa till där behovet finns. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av lager- eller terminalarbete. Som person är du ansvarstagande, flexibel och har en hög arbetsmoral.
Det är viktigt att du har erfarenhet av truckkörning, samt är trygg i att hantera gods på ett säkert och effektivt sätt.
Du behöver kunna arbeta minst 2–3 dagar i veckan.Dina arbetsuppgifter
Säker hantering av gods i terminalmiljö.
Placering och förflyttning av pallar samt material med truck.
Kontroll av inkommande och utgående gods.
Bidra till ett effektivt och säkert logistikflöde.
Vid behov hjälpa till med övriga terminaluppgifter.
Vi söker till två olika avdelningarKvällsavdelning
Arbetstiderna är förlagda måndag–fredag med arbetspass mellan cirka 14:00–21:00.
Behovet kan variera och därför är det viktigt att du är flexibel och kan hoppa in med kort varsel.
Nattavdelning
Arbetstiderna är förlagda söndag natt till fredag morgon med arbetspass mellan cirka 23:00–09:00.
Behovet kan variera och därför är det viktigt att du är flexibel och kan hoppa in med kort varsel.
Vi tror att du som söker:
Gillar att arbeta aktivt i ett högt tempo
Är flexibel och hjälper till där behovet finns
Har hög arbetsmoral och är ansvarstagande
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Är målinriktad och vill utvecklas i arbetet
Tidigare erfarenhet av lager-, terminal- eller paketsorteringsarbete är meriterande men inget krav.
Vänligen notera att ett krav för den här tjänsten är att du som söker har en annan sysselsättning. Det kan exempelvis vara studier på 100% eller annat jobb på minst 50%.
Vi erbjuder dig
Du som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt. Anställningsvillkor
Du ska vara minst 18 år gammal
Skall kunna jobba minst 2-3 kvällar eller nätter i veckan
Arbetstider kan variera mellan 14:00-21:00 eller 23:00-09:00
Bakgrundskontroll tillämpas i rekryteringsprocessen.
Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8085353-2105089". Arbetsgivare Insitepart AB
(org.nr 559024-5048), https://jobb.insitepart.se
Solna centrum (visa karta
)
171 45 SOLNA Arbetsplats
Insitepart Jobbnummer
10005316