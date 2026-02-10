Jobba extra som Städare/Lokalvårdare - Stockholm
Vi söker nu en städare för extrajobb till uppdrag i Stockholm. Det här är en roll för dig som vill komma in snabbt, arbeta självständigt och leverera kvalitet från första passet.
Om rollen
• Städning av kontor, trapphus och gemensamma utrymmen
• Dammsugning, moppning och avtorkning av ytor
• Tömning av sopor och påfyllning av förbrukningsmaterial
• Säkerställa att lokalerna håller god standard
Vi söker dig som
• Är noggrann, ansvarstagande och strukturerad
• Trivs med självständigt arbete
• Har öga för detaljer och kvalitet
• Kommunicerar på svenska eller engelska
• Tidigare städerfarenhet är meriterande men inget krav
Om uppdraget
Plats: Stockholm
Omfattning: Extrajobb / behovsanställning (dagtid, kvällar eller helger)
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Urval sker löpande. När rätt match finns går vi vidare direkt.
Skicka in din ansökan - vi återkopplar snabbt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://agilrekrytering.se/ Arbetsplats
Agil Rekrytering Jobbnummer
9733014