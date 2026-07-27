Jobba extra som personlig assistent till tjej med autism i Örebro
Vivida Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2026-07-27
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vivida Assistans AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
HEJ!
Jag är en 22-årig tjej med en unik personlighet, jag har Wiedemann-Steiner syndrom, ett ovanligt syndrom som ger mig vissa utmaningar men också många glädjeämnen. Jag har autistiska drag och behöver stöd i min vardag. Du kommer jobba med mig på mitt boende men också följa med mig på dagar till daglig verksamhet där jag jobbar.
Jag gillar att delta i vardagsaktiviteter, som att hjälpa till i tvättstugan och vara nära andra människor. Kläder, mina gosedjur, att åka hiss, utforska bibliotek, museer och köpcentrum är några av mina favoritsaker. Utflykter och nya äventyr utanför hemmet ingår– jag behöver ditt stöd för att våga prova nya saker. Ibland vill jag bara koppla av och titta på film.
Dina uppgifter:
Stödja mig i vardagssysslor som personlig hygien, toalettbesök, på- och avklädning, städning, inköp och matlagning.
Vara en trygg, lugn och inkännande närvaro.
Hjälpa mig att delta i aktiviteter och utflykter, samt stötta mig i att våga prova nya saker.
Vara positiv, skojig och ha ett stort, varmt hjärta.
Meriterande erfarenheter:
Kunskap om lågaffektivt bemötande och bildstöd.
Erfarenhet av TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation).
Kännedom om PEG (knapp på magen)
Vem är du?
Erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning eller inom omsorgsbranschen är meriterande.
Är kvinna
Du är aktiv, ansvarsfull och har en mogen inställning till arbetsuppgifter.
God kommunikationsförmåga och förmåga att bygga relationer.
Flexibilitet och kreativitet i att hitta på nya aktiviteter.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
ARBETSTIDER OCH TJÄNSTGÖRINGSGRADER
Dag, journätter och helger, 7:00- 18:00, 18:00- 7:00 med jour.
Extra vid behov.
NÄR KAN DU BÖRJA JOBBA HOS MIG?
Enligt överenskommelse.
ATT VARA ANSTÄLLD PÅ VIVIDA
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra – våra medarbetare är det viktigaste vi har!
DIN LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Sista ansökningsdag är 2026-08-27 Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
När du skickat in din ansökan kan du i vissa rekryteringar bli ombedd att svara på kompletterande frågor via video. Då får du ett mail med frågorna från invitations@recright.com
. Håll även utkik i din skräppost om mailet skulle ha hamnat där.
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
Enligt lag krävs utdrag ur Polisens belastnings- & misstankeregister vid arbete med minderåriga kunder (under 18 år). Vivida har därutöver som policy att alltid begära utdrag från samtliga personliga assistenter, i syfte att säkerställa våra kunders trygghet och kvaliteten i assistansen. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med aktuellt belastningsregister som inte är mer än 6 månader gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Om du söker arbete hos våra vuxna kunder väljer du: Arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Läs mer om oss:
vivida.se
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Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivida Assistans AB
(org.nr 556666-3265), https://vivida.varbi.com/se
Box 1814 (visa karta
)
701 18 ÖREBRO Kontakt
Jobb Vivida 019-5554300 Jobbnummer
10013373