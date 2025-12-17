Jobba extra som personlig assistent till aktiv tjej i Malmö
2025-12-17
Är du en glad och flexibel tjej? Uppskattar du fart och fläkt lika mycket som att chilla hemma i soffan?
Då tycker jag att du ska fortsätta läsa min annons!
Om mig:
Själv är jag en glad 26-årig tjej som använder mig av personlig assistans för att kunna göra det jag själv vill på min fritid.
Kanske hänga vid Turning Torso, bada eller bara chilla hemma i soffan med min Ipad.
Jag bor i centrala Malmö, dit du tar dig lätt med cykel eller buss beroende på var du bor.
Om dig:
Jag söker en rökfri tjej som inte är allergisk mot pälsdjur. Det finns både katter och hundar i min närhet hemma hos folk där jag ofta vistas. Du ska hänga med i alla mina svängar med ett leende på läpparna.
Kan du teckenspråk eller tecken som stöd är det ett stort plus då jag kommunicerar främst med tecken som stöd.
Jag vill att du är vaccinerad mot Covid-19.
Meriterande om du har erfarenhet av TAKK
Bemanning:
För rätt person kan det vara aktuellt med en bemanningstjänst vilket är ett arvoderat uppdrag. Det innebär att man vissa veckor måste vara anträffbar på annan tid än arbetstid, för att i situationer då ingripande krävs ringa in en vikarie eller själv hoppa in och assistera. Detta är Assistans i Balans sätt att säkerställa att våra uppdragsgivare alltid har en välbekant assistent vid sin sida. Uppdraget delas av alla assistenter som arbetar efter ett regelbundet schema.
Tjänsten:
Jag söker en extra personlig assistent som kan hoppa in när mina ordinarie assistenter är sjuka eller inte kan arbeta. Passen är ofta lite längre, ca 18-24 h med sovande jour nattetid. Ibland kan passen vara kortare och innebära jobb enbart kväll + natt. Eventuellt kommer möjlighet att finnas till att få några fasta pass/månad också.
Mina assistenter är anställda i Assistans i Balans vilket jag tycker är bra för då vet jag att du får en grundlig introduktion, kontinuerlig handledning och ut- och fortbildning.
Låter det som något för dig? Ladda upp cv och personligt brev i formuläret nedan!
Start omgående. Jag hoppas att vårt samarbete ska bli långsiktigt då det tar tid att lära känna mig ordentligt.
Du blir del av ett litet och härligt gäng som har ett utmärkt samarbete och som funnits länge i mitt liv.
För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling utdrag ur polisregistret och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
Läs mer på www.assistansibalans.se Ersättning
