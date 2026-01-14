Jobba extra som personlig assistent hos vår kvinnliga kund i Båstad
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Båstad
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och som vill jobba som personlig assistent hos vår kund i Båstad.Vad innebär den här tjänsten?
Vi söker nu en personlig assistent som kan jobba extra vid behov. Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och helg, vissa arbetspass är längre (upp till 15 timmar).
Kunden är en 67-årig kvinna i Båstad som lever med MS. Hon behöver stöd i vardagen, både i hemmet och när hon är ute på aktiviteter. Hos henne blir du en viktig del i en fungerande vardag, då du stöttar med personlig omvårdnad, hushållssysslor och förflyttningar (hjälpmedel finns, bl.a. elrullstol).
Vi tror att du som söker tjänsten är lugn, inkännande och uppmärksam på människors behov.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Vi ser gärna att du:
har ett genuint intresse av att hjälpa andra.
kan förstå och göra dig förstådd på svenska.
är lyhörd och omtänksam
har erfarenhet av vård och omsorg. (Det är ett plus, men inget krav).
har B-körkort (ibland kör du i tjänsten).
Övrig information
Anställningsform: Timanställning
Omfattning: Arbetspassen bokas in vid behov
Arbetstider: Tiderna är kl 8.30-23, kl 8.30-16.30 eller kl 15.30-23. Vardagar och helg.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Madeleine Jönsson, Rekryteringsspecialist, 010-130 32 49
Louise Nyström, Verksamhetschef, 010-130 31 85
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7052724-1789714". Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
302 90 HALMSTAD
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9684714