Jobba extra som kundtjänstmedarbetare i Malmö!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Kundservicejobb / Malmö
2025-09-04


Är du noggrann, flexibel och har förmågan att arbeta självständigt med en hög servicenivå? Är du student och vill ha ett meriterande extrajobb? Då har vi den perfekta tjänsten för dig!

Vi på StudentConsulting söker just nu en student som är intresserad av att jobba som kundtjänstmedarbetare i centrala Malmö för ett ledande bolag. Som kundtjänstmedarbetare kommer du att vara den första kontakten för kunder och hjälpa till att lösa deras frågor och ärenden på ett professionellt och vänligt sätt.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer vara:
• Besvara inkommande samtal och e-postmeddelanden från kunder och besvara deras frågor eller hänvisa dem till rätt avdelning.
• Hantera och registrera ärenden i systemet.
• Ge allmän information om tjäsnter, avtal och ärenden.

Arbetstiderna är förlagda på kontorstider måndag till fredag och kontoret ligger i centrala Malmö. Som studentmedarbetare ska du vara tillgänlig för att jobba två dagar i veckan. Start för tjänsten är omgående.

DETTA SÖKER VI

• Du är för närvarande student och kan arbeta vid sidan av dina studier under terminerna.
• Du har minst 1,5 år kvar av din studieperiod.
• Du är tillgänglig att arbeta extra under jul- och sommaren och kan bli inbokad på kort varsel.
• Du är flytande både i tal och skrift på svenska.
• Du är serviceinriktad, lyhörd och har förmågan att hantera olika typer av kundinteraktioner.

Låter detta intressant? Sök redan idag då vi genomför intervjuer löpande.

OM FÖRETAGET

Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449)

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Lovisa Lindberg
info@studentconsulting.com

Jobbnummer
9492987

