Jobba Extra På Vårt Julbord (8-25h/v), Ikea Food Linköping
Ikea Svenska Försäljnings AB / Restaurangbiträdesjobb / Linköping Visa alla restaurangbiträdesjobb i Linköping
2025-09-23
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikea Svenska Försäljnings AB i Linköping
, Örebro
, Skövde
, Jönköping
, Västerås
eller i hela Sverige
På IKEA testar vi gärna nya saker, även om det finns en risk att det kan bli fel. Så låt oss göra ett försök att beskriva de här tjänsterna med ett julrim!
Snart nalkas hösten och julen därtill, och vad passar då bättre än god julesill? Bli en del av IKEA, där minnen skapas, det är klart. Att sprida glädje och skratt bland gäster och kollegor, det är en lyckad start.
På julen vill många kunder köttbullar handla, då behöver vi dig som kan skapa en jul i sann IKEA anda. I denna roll får du servera familjer en jul de sent ska glömma, där du allt ifrån maten servera, kunder hjälpa eller disken tömma.
Vill du tillsammans med oss i restaurangen julstöka? Till oss är alla välkomna att ansöka!
Vad du behöver veta
Vi rekryterar medarbetare till vår Restaurang på IKEA Linköping under julsäsongen. Det viktigaste för att du ska trivas hos oss är att du gillar samarbete, högt tempo och IKEA! Vi erbjuder visstidsanställningar 12 nov - 28 dec på två olika scheman:
Schema med sysselsättningsgrad på 8 timmar i veckan. Arbetspassen är förlagda varannan helg. Dagtid och kvällstid. Du behöver kunna delta på utbildning ett par sena eftermiddagar/kvällar vecka 46.
Schema med sysselsättningsgrad på 25 timmar i veckan. Arbetspassen är förlagda under både helg och vardagar, dagtid och kvällstid. Möjlighet att arbeta mer än 25 timmar i veckan kan bli möjligt.
Sista ansökningsdag är 5 okt, men vi rekryterar löpande så vänta inte med din ansökan. I den här rekryteringen vill vi inte ha något personligt brev. Istället får du bifoga ditt CV och svara på ett antal frågor som kommer upp när du gör din ansökan. För oss är det viktigt att få en bild av vem du är, så svara på frågorna från hjärtat. Vi granskar alla ansökningar personligen och använder inte AI i processen.
Frågor och support? Låt oss knyta kontakt!
Vill du veta mer om hur det är att jobba på IKEA Food? Gå in på Ikea.se/jobb/food
Om du har frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Alexandra, alexandra.clasen@ingka.ikea.com
eller rekryterare Emma, emma.helmin@ingka.ikea.com
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ikea Svenska Försäljnings AB
(org.nr 556074-7569), http://www.ikea.se
Västra Svedengatan 7 (visa karta
)
581 28 LINKÖPING Arbetsplats
Ikea Linköping Jobbnummer
9521975