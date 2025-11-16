Jobba Extra på Pizzeria Amigo Kassa & Kök!
2025-11-16
Vi på Pizzeria Amigo söker en positiv och ansvarsfull person som vill jobba extra hos oss, både i kassan och i köket. Du som söker bör vara serviceinriktad, stresstålig och trivas i ett högt tempo. Erfarenhet från restaurang är meriterande men inget krav - vi lär dig gärna!Publiceringsdatum2025-11-16Dina arbetsuppgifter
* Ta emot beställningar i kassan
* Bemöta gäster med god service
* Förbereda pizzor och enklare maträtter
* Hålla ordning och rent i kök och serveringsområdet
Vi erbjuder:
* Ett trevligt och sammansvetsat team
* Extraarbete vid behov, främst kvällar och helger
* Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschenSå ansöker du
Skicka gärna in ditt CV tillsammans med ett personligt brev till: amigo34330@gmail.con
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: Amigo34330@gmail.com Arbetsgivare Pizzeria Amigo i Älmhult
Skolgatan 6 (visa karta
)
343 31 ÄLMHULT Arbetsplats
Hassani Ahmad Zobair Jobbnummer
9606746