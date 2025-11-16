Jobba Extra på Pizzeria Amigo Kassa & Kök!

Pizzeria Amigo i Älmhult / Restaurangbiträdesjobb / Älmhult
2025-11-16


Vi på Pizzeria Amigo söker en positiv och ansvarsfull person som vill jobba extra hos oss, både i kassan och i köket. Du som söker bör vara serviceinriktad, stresstålig och trivas i ett högt tempo. Erfarenhet från restaurang är meriterande men inget krav - vi lär dig gärna!

2025-11-16

Dina arbetsuppgifter
* Ta emot beställningar i kassan
* Bemöta gäster med god service
* Förbereda pizzor och enklare maträtter
* Hålla ordning och rent i kök och serveringsområdet

Vi erbjuder:
* Ett trevligt och sammansvetsat team
* Extraarbete vid behov, främst kvällar och helger
* Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen

Så ansöker du
Skicka gärna in ditt CV tillsammans med ett personligt brev till:
amigo34330@gmail.con

Vi ser fram emot att höra från dig!

Arbetsgivare
Pizzeria Amigo i Älmhult
Skolgatan 6 (visa karta)
343 31  ÄLMHULT

Arbetsplats
Hassani Ahmad Zobair

Jobbnummer
9606746

