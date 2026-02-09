Jobba extra på natten hos DHL i Västberga
Dina Arbetsuppgifter och profil
Vi på Insitepart söker nu dig som vill arbeta som terminalarbetare hos vår kund DHL i Västberga. Hos oss får du en roll där du är med och ser till att allt flyter på i terminalen, och där din insats verkligen gör skillnad.
Om dig:
Du gillar att vara aktiv och jobba i ett högt tempo.
Du är flexibel och kan rycka in där det behövs.
Du kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Du har en annan sysselsättning, t.ex. studier på heltid eller jobb på minst 50 %.
Arbetsuppgifter: Som terminalarbetare hanterar du paket och ser till att flödet fungerar smidigt. Du jobbar där behovet finns.
Arbetstider:
Sön-fre, natt: 23:00-07:30, 00:00-07:30, 23:00-10:00, 02:00-10:00.
Flexibilitet är viktigt eftersom behovet kan förändras snabbt.
Vänligen notera att ett krav för den här tjänsten är att du som söker har en annan sysselsättning. Det kan exempelvis vara studier på 100% eller annat jobb på minst 50%.
Vi erbjuder dig
Du som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt.
Du ska vara minst 18 år gammal
Skall kunna jobba minst 3 nätter i veckan mellan söndag natt och fredag morgon
Arbetstider kan variera mellan kl22:00-10:00
Bakgrundskontroll tillämpas i rekryteringsprocessen.
Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
