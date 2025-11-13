Jobba extra på natten hos DHL i Västberga
Insitepart AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-11-13
Dina Arbetsuppgifter och profil
Vi på Insitepart söker erfaren terminalarbetare till vår kund DHL i Västberga. Du som söker ska gilla att arbeta aktivt i ett högt tempo och kunna hjälpa till där behovet finns. Vi ser att du som person är flexibel och har hög arbetsmoral.
Oavsett vart vi har plats för dig så tror vi att du är målinriktad gillar att arbeta självständigt, men även i team. Du kan arbeta mot uppsatta mål och är hungrig på att utveckla dig.
Arbetstiderna är förlagda söndag natt till fredag morgon mellan ca 23:00-07:30, 23:00-10:00 och 02:00-10:00 . Behovet kan variera så vi ser att du som söker är flexibel och kan hoppa in vid kort varsel.
Vänligen notera att ett krav för den här tjänsten är att du som söker har en annan sysselsättning. Det kan exempelvis vara studier på 100% eller annat jobb på minst 50%.
Vi erbjuder digDu som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt.
Villkor Du ska vara minst 18 år gammal
Skall kunna jobba minst 3 nätter i veckan söndag natt - fredag morgon
Arbetstider kan variera mellan kl22:00-10:00
Insitepart tillämpar bakgrundskontroll i rekryteringsprocessen
Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Insitepart AB
(org.nr 559024-5048), https://insitepart.se/ Arbetsplats
Insitepart Jobbnummer
9604104