Jobba extra på Lindex, MQ eller Hemtex.
Retail Staffing Sverige AB / Butikssäljarjobb / Helsingborg Visa alla butikssäljarjobb i Helsingborg
2026-03-09
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Retail Staffing Sverige AB i Helsingborg
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Nu söker vi fler Polare till vår olika butikspoolen i området runt Helsingborg, Ängelholm, Malmö och Lund. Som Polare är du anställd av oss på Retail Staffing och arbetar på uppdrag för någon av våra kunders butikskedjor. Du arbetar primärt inom en butikskedja och ambulerar mellan kedjans olika butiker vid behov. Du bokar dig själv snabbt och enkelt via vår app på de arbetspass som passar dig och ditt schema. Vi arbetar med butiker såsom MQ, Hemtex och Lindex.
Som säljare är du delaktig i butikens alla ordinarie arbetsuppgifter såsom försäljning i kassan och på golvet, kundservice, lager samt plock. Som säljare ger du alltid en god kundupplevelse. Du är utåtriktad och arbetar aktivt med kundmöten. Du tar personligt ansvar och arbetar i team med dina kollegor i butiken.
Viktig information:
För att vara aktuell för tjänsten behöver du enligt kollektivavtal ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Du kan antingen vara student eller deltidsarbetande på minst 50%, alt. egenföretagare med aktiv F-skatt. Vi kommer dessvärre inte kunna ta dig vidare i denna rekryteringsprocess om du ej uppfyller något av dessa krav. Beskriv gärna din sysselsättning tydligt i din ansökan.
Erfarenhet/kvalifikationer:
Du har en fullgjord gymnasieutbildning
Du har tidigare arbetat som butikssäljare med personlig försäljning inom detaljhandeln
Du kan arbeta minst 2 pass på vardagar dagtid per vecka, utöver detta finns även möjlighet att jobba helg- och kväll
Du kan arbeta oregelbundna tider och kan hoppa in med kort varsel
Du har goda språkkunskaper i svenska och engelskaPubliceringsdatum2026-03-09Dina personliga egenskaper
Du är driven och motiveras av försäljning och kundmöten
Du tycker det är utvecklande att arbeta i olika butiker
Du är en lagspelare som trivs bra i nära samarbete med kollegor
Du är flexibel och trivs med att inte ha ett fast schema
Du trivs med att arbeta i högt tempo
Vi erbjuder:
Ett utvecklande extrajobb med möjlighet att arbeta i flera olika butiker inom samma butikskedja
Flexibla arbetstider, då vi arbetar med en app där du själv bokar in dig på pass Så ansöker du
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Pga GDPR kan vi endast ta emot ansökningar via denna annons eller vår hemsida retailstaffing.se. Ansökningar skickade via mail registreras inte.
Vänta inte med din ansökan då vi intervjuar och anställer löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
I samband med rekryteringen till tjänsten som säljare kan en bakgrundskontroll via extern part komma att genomföras för att säkerställa att kandidatens profil överensstämmer med Retail Staffings och våra butikskedjors värdegrund.
Vi samarbetar med flera butikskedjor inom rekrytering och bemanning av butikssäljare och har idag pooler på olika orter i Sverige.
Vi erbjuder våra kandidater att arbeta i världens bästa bransch som uthyrd via vår butikspool.
Retail Staffing Sverige AB är medlem i kompetensföretagen Almega och följer alla gällande kollektivavtal.
Retail Staffing - "We love retail" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Retail Staffing Sverige AB
(org.nr 556978-3219)
252 20 HELSINGBORG Arbetsplats
Retail staffing - Bemanning&Rekrytering inom Butik/E-commerce/Event/Pop-Up/Kundtjänst Kontakt
Rekryterare / Bemanningskoordinator
Olivia Ekberg olivia.ekberg@retailstaffing.se 0705424616 Jobbnummer
9783797