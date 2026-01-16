Jobba extra på eftermiddagen hos DHL i Västberga
2026-01-16
Dina Arbetsuppgifter och profi
Vi på Insitepart söker erfaren lagermedarbetare till vår kund DHL i Västberga. Du som söker ska gilla att arbeta aktivt i ett högt tempo och kunna hjälpa till där behovet finns. Vi ser det som starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av lager/terminalarbete. Vi ser att du som person är flexibel och har hög arbetsmoral.
Oavsett vart vi har plats för dig så tror vi att du är målinriktad gillar att arbeta självständigt, men även i team. Du kan arbeta mot uppsatta mål och är hungrig på att utveckla dig.
Arbetstiderna är förlagda måndag-fredag mellan 14:00-20:00. Behovet kan variera så vi ser att du som söker är flexibel och kan hoppa in vid kort varsel.
Vänligen notera att ett krav för den här tjänsten är att du som söker har en annan sysselsättning. Det kan exempelvis vara heltidsstudier på högskola/gymnasiet eller annat jobb på minst 50%.
Vi erbjuder dig
Du som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt.
Du ska vara minst 18 år gammal
Arbetstider varierar mellan 14:00-20:00
Den här tjänsten innebär att du blir anställd som konsult hos Insitepart och kommer att arbeta ute hos vår kunder i Stockholm med omnejd.
Insitepart tillämpar bakgrundskontroll i rekryteringsprocessen.
Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
