Jobba extra och under lov -Säljare i Centrala Kristinehamn
Pec Sweden AB / Säljarjobb / Kristinehamn Visa alla säljarjobb i Kristinehamn
2025-09-19
, Storfors
, Nacka
, Degerfors
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pec Sweden AB i Kristinehamn
, Karlskoga
, Karlstad
, Örebro
, Mariestad
eller i hela Sverige
Jobba extra!
Letar du efter ett extrajobb som går att kombinera med dina studier? Vill du jobba under lov? -Då är det här jobbet för dig! Måndag 27/10 samt Tisdag 28/10 håller vi en information och rekryteringsträff på vårt kontor. Där får du all information och jobbet, samt testa på och se hur det känns! Känns allt bra för dig och för oss erbjuds du en anställning och gör din första arbetsdag hos oss redan onsdag 29e Oktober. Därefter kan du jobba extra hos oss varje tisdag och onsdag kl 16:30-21:00 Arbetstider: Tisdagar och Onsdagar 16:30-21:00 (Under lovet arbetar du 8:30-16:30) Tjänstgöringsort: Kristinehamn Lön: - Fast timlön + Generös provision från första dagen
Vad du får med dig Feedback och utbildning löpande Tävlingar, utlandsresor, presenter och gemenskap Säljteknik och retorik du har nytta av hela livet En tydlig utvecklingsresa inom kommunikation och kundbemötande En trygg, seriös arbetsgivare med lång erfarenhet
Hos oss på PEC utvecklas du i att; Tala tydligt och pedagogiskt Skapa förtroende med din röst och energi Hantera samtal med självförtroende och positivitet Ta plats - utan att ta över
Att jobba hos oss ska vara utvecklande och roligt, oavsett tidigare erfarenhet! När du börjar din anställning hos oss får du en inledande säljutbildning samt produktutbildning, för att du ska lyckas så bra som möjligt som säljare hos oss! På PEC får du trygghet med fast timlön kombinerat med generös provision utan tak.
Vad du gör hos oss
Du kontaktar både nya och befintliga kunder och erbjuder produkter och tjänster från välkända varumärken som är våra långsiktiga uppdragsgivare sedan flera år.
• Eon - Egmont - Allente - TV&Bredband - Mobiloperatören Tre - Svenska Postkodlotteriet
Vi söker dig som: Söker extrajobb utöver skolan/studier Vill lära dig kommunikation och försäljning Är nyfiken, engagerad och positiv Gillar att arbeta mot mål - både själv och i team Har god svenska i tal och skrift (vi hjälper dig utvecklas - men tydlighet är viktigt)
Trygg Anställning
Fast grundlön från första anställningsdagen Kollektivavtal via Unionen Stabil arbetsgivare sedan 2003 med långsiktiga uppdrag från välkända företag
Rekryteringsprocess Vi kontaktar dig för en kort telefonintervju Därefter bjuder vi in dig till en 2-dagars rekryteringsträff på kontoret 27e samt 28e Oktober kl 9:30-15:30 Känns det bra för dig och för oss - Välkommen till teamet!
Om PECPEC är Sveriges största care- och contactcenter. Vi har över 250 anställda och kontor i Kristinehamn, Malmö, Karlstad och Västervik. Vi arbetar med både inkommande och utgående kundservice åt flera av Sveriges största företag. Hos oss kombineras stabilitet och trygghet med energi och utveckling - det är därför vi har så många nöjda medarbetare och långsiktiga uppdrag.
Låt oss hjälpa dig att bemästra kommunikation och sinnet för service - och få dessutom betalt för det. Sök jobbet som säljare hos oss idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pec Sweden AB
(org.nr 556644-4781), http://pec.se Arbetsplats
PEC Kontakt
Linda Österlund linda.osterlund@pec.se 070-7152911 Jobbnummer
9517591