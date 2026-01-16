Jobba extra & sommarjobba inom produktion i Jordbro!
2026-01-16
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi arbetar med rekrytering och bemanning men vi brukar säga att vi är i "bättre framtidsbranschen" - för vi vill vara en kraftkälla för företag och människor som vill utvecklas. Vårt erbjudande är träffsäker matchning mellan företagens behov och medarbetarnas kvaliteter, oavsett om det handlar om jobb i industri- eller tjänstesektorn, inom skolvärlden eller i olika integrationsprojekt. Vi tror på människor och vi vet att rätt människa på rätt plats gör skillnad. Därför är det viktigt för oss att ha koll på varje marknad, varje företag och varje medarbetare. Och därför är det viktigt för oss med en stark lokal närvaro. Du möter oss i tjugo städer från Stockholm i söder till Piteå i norr. Läs mer på www.clockworkpersonal.se
Som processoperatör blir du en del av Europas modernaste dryckesanläggningar i Jordbro. Du kommer att vara involverad i blandning, tappning och packning av populära drycker. Tillsammans med teamet kommer du att ha en central roll där säkerställer att produktionen på din linje rullar på bra. Arbetet är utvecklande och sker i en teknisk och snabb miljö där din förmåga att lösa problem, förstå processer, ha datorvana och analytiskt tänkande kommer väl till pass. Förutom att hantera den dagliga driften kommer du att delta i arbetet med kontinuerliga förbättringar för att uppnå produktionsmål och driva verksamheten framåt. Eftersom det är livsmedel som hanteras läggs stor vikt på ordning och reda samt att upprätthålla hög standard på renligheten.
Praktisk information:
• Plats: Jordbro
• Arbetstider: Skift (varierande beroende på avdelning)Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kan komma att inkludera:
• Vara med och säkerställa att produktionen på din linje rullar på bra
• Rengöring och enklare underhåll av maskiner
• Övervaka maskiner och fylla på material vid behov
• Kvalitetstestning av dryck
• Förbereda material för kommande körningar
• Tapp, etikettering eller in-/utmatningProfil
Vi söker dig som studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på 50% och vill kombinera detta med ett spännande jobb! Omkring mars eller april kommer du att genomgå en upplärning för att därefter eventuellt arbeta extra innan sommaren för att sedan arbeta heltid under sommarmånaderna (juni-augusti). Det finns eventuell chans att jobba extra vid behov efter sommaren.
Vi söker dig som trivs i en aktiv miljö och vill bidra till hög kvalitet och effektivitet kundens processer. Du är nyfiken och tycker om att utmana dig själv och uppskattar att lära dig nya saker. Som person ser vi även att du är en lagspelare, har lätt för att samarbeta och trivs att arbeta med kroppen.
Du kommer erbjudas en gedigen upplärning och därför krävs det inga tidigare erfarenheter av produktionsarbete. Däremot är det meriterande om du har erfarenhet från liknande roller inom automatiserad produktion, förståelse för automationskoncept, innehar truckkort och kunskap om SAP-systemet. Krav för tjänsten är att du talar och skriver obehindrat på svenska.Så ansöker du
I denna tjänst blir du anställd av Clockwork och arbetar på uppdrag hos vår kund. Arbetet som konsult hos Clockwork ger dig ett brett kontaktnät, goda karriärmöjligheter samt riktigt goda chanser att påverka såväl arbetssituation som personlig utveckling. Som anställd hos oss får du en attraktiv anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. För att passa in i rollen som konsult ser vi att glädje, engagemang och affärsmässighet speglar din personlighet. Hur går ansökningsprocessen till? Vi tillämpar löpande urval så skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
