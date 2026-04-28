Jobba extra med att intervjua turister i Malmö
2026-04-28
Research One är ett oberoende marknadsundersökningsföretag. Företaget genomför undersökningar av olika slag, antingen genom telefonintervjuer eller genom att göra "på plats"-intervjuer någonstans.
Vi arbetar främst med undersökningar inom besöksnäring och turism, på ett stort antal geografiska platser i Sverige. På Research One råder en avslappnad atmosfär, där alla får stor möjlighet att arbeta självständigt och under eget ansvar. Vi söker dig som:
• är social och utåtriktad
• är ansvarsfull och kan arbeta självständigt
• känner dig bekväm med att prata med folk på stan eller med besökare vid ett evenemang
• behärskar svenska flytande i tal och skrift samt även förstår och kan tala engelska
Är du intresserad av ett socialt och variationsrikt extrajobb där du har stort eget inflytande över när du ska jobba? Välkommen att söka extrajobb som marknadsundersökare/intervjuare på Research One!
Hos oss arbetar du med att göra enkätintervjuer med turister på olika platser i Malmö. Intervjuerna görs antingen på platser där många turister rör sig, eller i samband med olika evenemang och festivaler. Enkäterna är relativt korta och enkla, och du för in svaren på en surfplatta samtidigt som du ställer frågor.
Arbetspassen kan vara förlagda till både vardagar och helger. Du förbinder dig inte till att arbeta ett visst antal timmar eller några särskilda dagar, du har stor frihet att själv styra över vilka dagar du jobbar. Tjänsten innefattar cirka 4-6 dagar i månaden under perioden februari-maj. För dig som är intresserad av sommarjobb finns det möjlighet att utöka tjänsten till det under juni, juli och augusti.
Detta är ett perfekt extrajobb för dig som är studerande.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: rickard.holmberg@researchone.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Turistintervjuare Malmö". Arbetsgivare Research One AB
(org.nr 559079-8376), http://www.researchone.se
211 22 MALMÖ
Rickard Holmberg rickard.holmberg@researchone.se
