Jobba extra inom reception och konferens - Arena Triangeln
Carotte Staff AB / Receptionistjobb / Malmö Visa alla receptionistjobb i Malmö
2026-06-30
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OM FÖRETAGET Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med kontors- och butiksfastigheter i centrala Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Hållbarhet är en självklar del av verksamheten, vilket återkommande placerat företaget i topp i Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) som ett av världens mest hållbara fastighetsbolag.
Vasakronans egna co-working koncept - Vasakronan Arena
2020 lanserade Vasakronan sitt eget coworkingkoncept, Vasakronan Arena. Satsningen ger deras hyresgäster ett modernt och attraktivt alternativ för flexibelt arbete. Med utgångspunkt i Vasakronans omfattande kundbas, de mest eftertraktade lägena, ett starkt hållbarhetsfokus och lång erfarenhet av kontorsutveckling har de skapat en miljö som maximerar både effektivitet och produktivitet.
Arena Triangeln är Vasakronans första Arena i Malmö och har ett oslagbart läge mitt i Triangelns köpcentrum. Utanför porten väntar stadens puls med opera, konst och Malmös största shoppingutbud. Dessutom ligger Pildammsparken runt hörnet och kollektivtrafiken ger snabb tillgång till resten av staden, Sverige, till och med världen.
Arenan rymmer 100 flexibla arbetsplatser i en inspirerande, dynamisk miljö samt tolv mötesrum utrustade med smart teknik. Här finns även närmare 100 butiker, restauranger och caféer i direkt anslutning. För den som vill finns möjlighet att hyra ett eget arenakontor, och flera inbjudande lounger erbjuder plats för event, mingel eller en avkopplande pratstund i sköna fåtöljer.
Fokus ligger på service och välmående, en arbetsplats utöver det vanliga. Genomtänkta materialval, kombinationen av ljus, ljud och doft samt smarta tekniska lösningar skapar en miljö där både trivsel och arbetslust blomstrar. Varje yta är utformad för att ge nya intryck och inspirera till produktivitet.
Läs mer om Arena Triangeln här: https://vasakronan.se/arena/arena-triangeln
OM TJÄNSTEN
Som Arenavärd är du den första personen gäster och medlemmar möter och därmed ansiktet utåt för Arena Triangeln. Du arbetar vid behov, ibland med kort varsel och ibland mer planerat. Det är en flexibel roll utan fasta scheman, perfekt för dig som gillar att hoppa in där det behövs och leverera service i toppklass.
Din huvuduppgift är att skapa en välkomnande och professionell atmosfär. Du tar emot besökare, hanterar bokningar av konferensrum och svarar på frågor från både hyresgäster och medlemmar. Rollen kan även innebära att du ordnar frukostar, luncher och fikapauser, samt säkerställer att mötesrum och gemensamma ytor alltid är representativa och inbjudande.
Du hjälper dessutom till med praktiska uppgifter som post- och pakethantering samt enklare administration. Har du erfarenhet av Excel, PowerPoint och tidigare arbete inom reception, hotell eller konferens är det meriterande.
Du är anställd av Carotte och arbetar på uppdrag hos vår kund Vasakronan, Arena Triangeln. Arbetspassen är främst förlagda till vardagar och kontorstider, men vid vissa evenemang kan kvällsarbete förekomma.
DIN PROFIL Vi söker dig som är energisk, noggrann och brinner för att bygga relationer samt ge gästerna en serviceupplevelse utöver det vanliga. Du tar gärna initiativ, tar ansvar och trivs med att arbeta effektivt tillsammans med andra. Hög servicenivå och en positiv inställning är grunden i ditt arbete. Har du erfarenhet från hotell, konferens eller mötesbokning ser vi det som ett stort plus.
Du är självgående, flexibel och har ett genuint servicefokus. I rollen möter du medlemmar från många olika branscher, och du är van att verka i miljöer där hög service är en självklarhet. Du tycker om att träffa nya människor, och ditt bemötande präglas av energi, professionalitet och lösningsfokus.
Tidigare erfarenhet från coworkingmiljöer eller andra serviceintensiva roller är meriterande.
VI SÖKER DIG SOM HAR
Erfarenhet av liknande arbete, gärna inom konferens, mat och service
God datavana och van att arbeta med digitala tjänster
Erfarenhet av konferensteknik (meriterande)
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
OM OSS
Carotte Staff är rekryterings- och bemanningsföretaget inom Carotte Group som hjälper våra kunder med allt från nyckelpositioner och andra tjänster på heltid till korta deltidsuppdrag. Vi skräddarsyr uppdragen efter våra kunders behov och drivs av att förstå varje kunds specifika behov på djupet. Carotte Staff är specialiserade på roller inom servicebranschen och besöksnäringen.
ÖVRIG INFORMATION
Start: Omgående Placering: Vasakronan Triangeln, Malmö Omfattning: Vid behov, ingen fast schemaläggning.
I denna process samarbetar Vasakronan med Carotte Staff. Vi tar inte emot ansökningar via mail. Eventuella frågor hanteras direkt av ansvarig rekryterare. Vi behandlar ansökningar löpande och rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Sök tjänsten genom att klicka på "Jag vill ansöka!".
Sökord: värd, värdinna, reception, Malmö, hotellreception, coworking Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7992325-2077655". Arbetsgivare Carotte Staff AB
(org.nr 556858-0392), https://jobb.carottestaff.se
Malmö centralstation (visa karta
)
211 20 MALMÖ Arbetsplats
Carotte Staff Jobbnummer
9985114