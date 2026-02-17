Jobba extra i vår kunds butik i Stockholm
Social attitude AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2026-02-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
, Södertälje
, Eskilstuna
, Västerås
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vill du ha ett extrajobb där du får träffa människor, hålla igång och vara mitt i händelsernas centrum? Då kan detta vara din nästa grej! Jobbhuset söker nu en glad och pålitlig person som vill hoppa in extra i vår kunds butik i Stockholm. Du hjälper kunder, står i kassan, fyller på varor och ser till att butiken alltid känns välkomnande.
Ingen butikserfarenhet? Ingen fara! Vi lär dig allt du behöver - det viktigaste är att du har bra energi och gillar service
Vi erbjuder:
Ett varierat extrajobb där dagarna går fort
Trevliga kollegor och bra stämning
Flexibla pass - dag, kväll eller helg
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad, pålitlig och ordningsam
Gillar tempo och att ta egna initiativ
Pratar svenska eller engelska
Plats: Stockholm
Omfattning: Extra vid behov
Känns detta som din grej? Sök redan idag! Vi intervjuar löpande och ser fram emot att hitta nästa butikstjärna
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Social attitude AB
(org.nr 559172-4397), https://jobbhuset.se/ Arbetsplats
Jobbhuset Jobbnummer
9746254