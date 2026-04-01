Jobba extra i butik hos MQ, Lindex eller Hemtex i Södertälje!
Vill du arbeta extra hos en ledande butikskedja med flexibilitet att själv välja arbetspass?
Vi på Retail Staffing söker nu butikssäljare som kan arbeta extra vid behov på MQ, Lindex eller Hemtex i Södertälje. Det är meriterande om du även har möjlighet att arbeta i andra butiker i Stockholmsområdet, vilket kommer ge dig fler jobbmöjligheter.
Viktig information:
För att vara aktuell för tjänsten måste du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Du kan antingen vara student eller deltidsarbetande på minst 50% alt. egenföretagare med aktiv F-skatt. Detta är ett krav enligt vårt kollektivavtal.
Om rollen:
Som anställd hos Retail Staffing kommer du att arbeta på uppdrag för MQ, Lindex eller Hemtex, där du ambulerar mellan olika butiker inom kedjan efter behov. Du väljer själv när du vill arbeta genom att boka pass via vår smidiga app, vilket ger dig stor flexibilitet att anpassa jobbet efter ditt schema. Arbetsuppgifterna inkluderar personlig försäljning på golvet, att vara behjälplig vid provrummen, kassaarbete, lagerarbete och en hög nivå av kundservice. Du är en viktig del av teamet och ser till att varje kund får en positiv upplevelse i butiken.
Vi söker dig som:
Har en annan huvudsaklig sysselsättning i minst ett år framöver
Har tidigare erfarenhet av försäljning inom detaljhandeln
Kan arbeta minst två pass på vardagar dagtid i veckan, med möjlighet att även jobba kvällar och helger
Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel
Trivs med att arbeta snabbt och effektivt i en dynamisk miljö
Samarbetar gärna med kollegor och bidrar till en god teamkänsla
Uppskattar variation och ser det som lärorikt att jobba i olika butiker.
Du har goda språkkunskaper i svenska och engelska
Har en fullgjord gymnasieutbildning
Vad vi erbjuder:
Möjligheten att jobba för en av Sveriges mest välkända butikskedjor
Flexibilitet att anpassa jobbet efter ditt schema via vår app
Ett varierande arbete där du får träffa nya människor och arbeta i olika butiker
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och uppmuntrar alla att söka.
Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar via vår hemsida eller denna annons, på grund av GDPR.
Ansök redan idag då intervjuer sker löpande. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Retail Staffing - "We love retail"
I samband med rekryteringen till tjänsten som säljare kan en bakgrundskontroll via extern part komma att genomföras för att säkerställa att kandidatens profil överensstämmer med Retail Staffings och våra butikskedjors värdegrund.
Vi samarbetar med flera butikskedjor inom rekrytering och bemanning av butikssäljare och har idag pooler på olika orter i Sverige.
Vi erbjuder våra kandidater att arbeta i världens bästa bransch som uthyrd via vår butikspool.
Retail Staffing Sverige AB är medlem i kompetensföretagen Almega och följer alla gällande kollektivavtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Arbetsgivare Retail Staffing Sverige AB
(org.nr 556978-3219)
151 00 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Retail staffing - Bemanning&Rekrytering inom Butik/E-commerce/Event/Pop-Up/Kundtjänst Kontakt
VD/Retail Staffing Manager
Ulrika Mikkelsen ulrika.mikkelsen@retailstaffing.se 0767-774138
9831705