Jobba extra hos oss varannan helg och i sommar! - Maxi Gunnesbo Lund
Stormarknaden i Gunnesbo AB / Butikssäljarjobb / Lund Visa alla butikssäljarjobb i Lund
2026-01-29
Visa alla jobb hos Stormarknaden i Gunnesbo AB i Lund
Är du en positiv och driven person som vill ha ett roligt och varierande extrajobb? Då kan du vara den vi söker!
Om jobbet
Hos oss på Maxi ICA Stormarknad Gunnesbo Lund får du chansen att arbeta i en stor och händelserik butik där dagarna aldrig är likadana. Vi söker dig som kan jobba varannan lördag/helg, och som dessutom kan vara tillgänglig under sommaren.
Arbetet kan vara på olika avdelningar i butiken, till exempel:
Kolonial
Frukt & Grönt
Kassalinjen
Delikatess
Du får lära dig massor, träffa nya människor och vara en viktig del av vårt team.
Vi söker dig som:
Är 16 år eller äldre
Har en positiv inställning och gillar att samarbeta
Är ansvarsfull och gillar att ta initiativ
Trivs i ett högt tempo
Vill arbeta extra på helger och under sommaren
Tidigare erfarenhet av butik är ett plus - men absolut inget krav. Det viktigaste är att du har rätt attityd!
Arbetstid
Varannan lördag/helg
Extra vid behov, både helger och vardagar
Sommarjobb veckorna 26-33
Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stormarknaden i Gunnesbo AB
(org.nr 556899-4106) Arbetsplats
ICA Maxi Gunnesbo Jobbnummer
9712580