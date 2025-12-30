Jobba extra hos en kvinna i Täby
2025-12-30
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
, Täby
, Järfälla
, Sundbyberg
, Stockholm
Vi söker nu en kvinnlig assistent hos en rullstolsburen självständig kvinna som bor i villa i Täby med sina barn och hund och söker nu dig som vill bli en del av hennes vardag. Vi söker dig som kan arbeta helger och Fredag kvällar.
Om rollen
Som assistent kommer du att vara det stöd som får familjens vardag att fungera.
Vem är du
Du är en ansvarsfull, lugn,pålitlig, ödmjuk och lyhörd kvinna med god fysik, gärna intresserad av trädgårdsarbete samt att hänga ute då det finns pool i hemmet och en mysig tomt.
Erfarenhet av personlig assistans eller liknande arbete är ett plus, men det viktigaste är personkemin samt att du förstår din roll som personlig assistent i familjens vardag.
Du är inte hundallergiker eller rädd för hundar.
Det är viktigt att du är flexibel och kan hoppa in vid sjukdomar och helger vid behov.
Det är ett plus om du bor i Täby eller dess närhet.
Vad du kan förvänta dig av jobbet
Du får en arbetsplats där ni tillsammans skapar en meningsfull vardag. Här får du möjligheten att göra stor skillnad i en annan människas vardag.
Vill du vara en del av hennes liv och skapa en glädjefylld och trygg tillvaro? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Tjänstgöringsgrad: Deltid, måndag-fredag
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse, sommarvikariat med möjlighet till förlängning.
Vilka är vi?
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna men våra kunderna finns över hela Sverige.
Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans.
Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.
Vi begär alltid ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Vänligen kontakta oss för mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5639334-1769297". Arbetsgivare Omsorg Assistans 1 AB
(org.nr 559104-3707), https://omsorgassistans.teamtailor.com
183 55 (visa karta
)
183 55 TÄBY Arbetsplats
Omsorg Assistans Jobbnummer
9665744