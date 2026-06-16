Jobba 80% som personlig assistent hos en man i Obbola.
Care of Elin & Lotta AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2026-06-16
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Vi söker en engagerad och ansvarsfull personlig assistent till en man i 50-årsåldern som behöver stöd i sin vardag.
Arbetsuppgifterna omfattar hjälp med personlig omvårdnad, förflyttningar, måltider, hushållssysslor samt stöd vid aktiviteter och ärenden utanför hemmet. Du kommer att vara ett viktigt stöd för att skapa trygghet, delaktighet och god livskvalitet.
Vi söker dig som är lyhörd, pålitlig och har ett respektfullt bemötande. Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller vård och omsorg är meriterande, men personlig lämplighet värderas högt. Du behöver kunna arbeta självständigt och samtidigt vara flexibel utifrån kundens behov.
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt och omväxlande arbete
Introduktion och stöd i arbetsuppgifterna
Möjlighet att arbeta enligt schema dag, kväll, natt och/eller helg
Tjänsten är på 80-85%Publiceringsdatum2026-06-16Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Ansvarskänsla och god samarbetsförmåga
Erfarenhet från vård, omsorg eller personlig assistans är meriterande
Välkommen med din ansökan!
Rekrytering kommer ske löpande, skicka gärna in din ansökan redan idag.
Om oss:
Care of Elin & Lotta är ett lokalt företag som arbetar med personlig assistans och personlig omsorg.
Vår värdegrund bygger på ödmjukhet, respekt och en genuin vilja att hjälpa. Vi förstår att det vi gör påverkar människors liv, och därför tar vi vårt ansvar på största allvar. Vi är tacksamma för det förtroende som ges oss, och arbetar alltid för att vara ett stöd som känns nära, tryggt och pålitligt.
Vi söker de bästa medarbetarna
Som anställd på Care of Elin & Lotta så blir du en del av ett härligt Team med närvarande chefer som vill ge dig de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett bra arbete. Vi vill ge våra kunder den allra bästa assistansen och omsorgen och det innebär att vi även har höga krav på vår personal.
När du arbetar hos oss så förväntar vi oss att du har ett professionellt förhållningssätt till yrket och är en god lagspelare som tillsammans med dina kollegor och chefer arbetar aktivt för att skapa en bra och lösningsfokuserad arbetsgrupp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Care of Elin & Lotta AB
(org.nr 559463-1169)
Rådhusesplanaden 5A (visa karta
)
903 28 UMEÅ Kontakt
Emma Rankvist emma@elinlotta.se 0766970502 Jobbnummer
9965424