Jobb som personlig assistent i Varberg med omnejd
Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Varberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Varberg
Vi söker dig som vill arbetar som personlig assistent.
Du måste kunna tala och förstå svenska bra, eftersom många tjänster kräver att du skall tolka den personen du arbetar för.
Just nu har vi allt från timanställningar, extrajobb på kvällar och helger och större tjänster på 30-80 % som rullar på så länge assistansuppdraget varar, men även sommarjobb. Vi har sällan tjänster som bara innebär arbete på dagtid på vardagar.
Vi på rekryteringsavdelningen kommer att göra ett urval bland inkomna ansökningar och matcha lämpliga kandidater med någon av de assistansberättigade i GIL som just nu söker personal.
Att arbeta som personlig assistent kan många gånger vara olikt andra arbeten. Hur det blir beror på vem du jobbar hos och vem du är. Ni väljer varandra och bygger upp en relation som känns bra för båda. För många är tidigare arbetslivserfarenhet och utbildningar ganska ointressant, utan oftast handlar det om personkemi.
Arbetsuppgifterna för en personlig assistent beror på vem man jobbar hos. Somliga behöver mycket hjälp med kroppen, andra med knoppen. Vissa festar hårt, reser lång, har många barn. Somliga pluggar, andra jobbar. Någon hänger ofta i stallet, andra gillar hockey. Någon tycker om att måla, en annan älskar prinsesstårtor. Somliga är tystlåtna, andra snacksaliga.
Flera av tjänsterna kräver att du har körkort och tillgång till bil, för att kunna ta dig till arbetsplatsen.
Om du är intresserad av att jobba som personlig assistent i GIL, så skickar du in ett personligt brev, ditt CV och svarar på videofrågorna samt urvalsfrågorna.
Tjänsterna tillsätts löpande!
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.
GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.
För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.
• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia-Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
• Utdrag ur belastningsregistret kan komma att efterfrågas beroende på tjänst
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/36". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi Arbetsplats
GIL Kontakt
Lena Svensk 031-636487 Jobbnummer
9743134