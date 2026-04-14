Jobb som personlig assistent i Norrtälje - kom och träffa oss!
2026-04-14
HEJ!
Vi planerar en rekryteringsträff på plats i Norrtälje tillsammans med kunds arbetsledare tisdag den 28 april.
Vad innebär en rekryteringsträff? Jo, det är en möjlighet för kandidaterna och arbetsledaren att snabbt och enkelt kunna få ett första intryck av varandra, utan knas med teams och zoom.
Tillsammans med oss, Vivida Assistans, träffas ni och arbetsledaren för en kortare intervju - exakt plats återstår att se - för att se om ni vill börja jobba tillsammans.
OM KUNDEN
Hon är en ung kvinna som bor i eget boende och lever med Retts syndrom vilket bland annat innebär att hon har dyspraxi, epilepsi, andningspåverkan och sömnsvårigheter. Hon saknar tal, men kommunicerar genom kroppsspråk och ögon, därför är det viktigt att du är uppmärksam och kan läsa små signaler.
Hon har assistans dygnet runt och på dagtid arbetar du tillsammans med en kollega.
Din roll:
Stötta i kommunikation
Hjälpa med planering och struktur
Assistera vid personlig hygien, sondmatning och medicinering
Vara med i träning och aktiviteter
Vara ett lugnt och stabilt stöd
KÄNNER DU IGEN DIG?
Du är lugn, tålmodig, lyhörd och ansvarstagande. Du trivs med att arbeta nära en annan människa och vill göra skillnad.
Kvinna.
23-50 års åldern.
Lugn, snäll och är ansvarstagande.
Ej allergisk mot hund.
Erfarenhet av sondmatning är ett plus.
Erfarenhet av epilepsi är ett plus.
ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD:
Vi söker dig som vill arbeta extra vid behov mellan tiderna 08:00 till 20:00.
Finns även möjlighet till en tjänstgöringsgrad på 60%.
Arbetspassen är fördelade på vardagar och helger.
NÄR KAN DU BÖRJA JOBBA HOS MIG?
Omgående.
ATT VARA ANSTÄLLD PÅ VIVIDA
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent till den här tjejen erbjuder vi:
En härlig arbetsplats med ett glatt gäng
Stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning.
Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
DIN LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är 2026-04-26. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
Enligt lag krävs utdrag ur Polisens belastnings- & misstankeregister vid arbete med minderåriga kunder (under 18 år). Vivida har därutöver som policy att alltid begära utdrag från samtliga personliga assistenter, i syfte att säkerställa våra kunder trygghet och kvaliteten i assistansen. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med aktuellt belastningsregister som inte är mer än 6 månader gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Om du söker arbete hos en barnkund väljer du: Arbete med barn enligt LSS
Om du söker arbete hos våra vuxna kunder väljer du: Arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivida Assistans AB
701 18 ÖREBRO Arbetsplats
Personliga assistenter Kontakt
Charlotta Blixt charlotta.blixt@vivida.se Jobbnummer
9854299