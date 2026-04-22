Jobb som personlig assistent åt en aktiv kille på Tjörn, 100 %

Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tjörn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tjörn
2026-04-22
, Stenungsund
, Kungälv
, Öckerö
, Orust
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi i Tjörn
, Stenungsund
, Kungälv
, Öckerö
, Orust
eller i hela Sverige
Personlig assistent till social och aktiv kille på Tjörn (100%)
Vill du ha ett jobb där ingen dag är den andra lik? Där du ena stunden hjälper till med det praktiska i vardagen och nästa står på scen inför en publik? Nu söker vi en personlig assistent till en ung kille som bor i egen lägenhet på Tjörn och lever ett aktivt liv.
Du kommer vara med och assistera i allt från hushållssysslor, träning på gymmet och fritidsaktiviteter till att finnas med vid hans föreläsningar - både på och bakom scen. Intimhygien ingår också i arbetsuppgifterna, liksom att ibland tolka hans kommunikation med omgivningen.
Du pratar och förstår svenska mycket bra, eftersom du ibland behöver tolka killen
Du har körkort och är bekväm med att köra killens bil i tjänsten
Du gillar människor och har lätt för att samarbeta - han har stor och social krets runt sig.Publiceringsdatum2026-04-22Anställningsvillkor
Tjänsten inleds med en timanställning och övergår sedan till en visstidsanställning så länge assistansuppdraget varar, med en tjänstgöringsgrad på 100 %. Arbetstiderna är förlagda på dagar, kvällar, nätter och varannan helg enligt ett rullande schema
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.
GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.
För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.
• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia-Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
• Utdrag ur polisens belastningsregister ska visas upp vid anställning
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi
, https://www.gil.se/jobba/
Mölndalsvägen 30B (visa karta
)
400 22 HÖVIKSNÄS
För detta jobb krävs körkort.
GIL Kontakt
Rekryteringsansvarig
Lena Svensk 031-636487
9870282