Jobb med tempo, glädje och mening - personlig assistent

Aberia AB / Elektronikjobb / Sandviken
2026-02-26


Visa alla elektronikjobb i Sandviken, Ovanåker, Gävle, Hofors, Ockelbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Aberia AB i Sandviken, Tierp, Skinnskatteberg, Västerås, Håbo eller i hela Sverige

Är du en positiv och stabil person som vill ha ett meningsfullt extrajobb i Sandviken?

Vill du ha ett meningsfullt extrajobb i Sandviken?

Är du en positiv, stabil och lyhörd person som vill arbeta extra vid behov - med möjlighet till cirka 1-2 arbetspass per månad? Då kan detta vara jobbet för dig.

Vi söker nu en personlig assistent till en levnadsglad ung man i 20-årsåldern som behöver stöd dygnet runt. Här får du ett arbete där dagarna fylls av rörelse, upplevelser och sociala sammanhang - och där du varje dag gör verklig skillnad.

Om uppdraget
Du är en del av hans vardag och följer med i de aktiviteter och miljöer där han befinner sig. Vissa dagar spenderas på daglig verksamhet, dit du som assistent följer med och stöttar honom utifrån hans behov. Din roll är att skapa trygghet, bidra till struktur och stärka hans självbestämmande, samtidigt som du hjälper till i de moment som behövs för att vardagen ska fungera smidigt.

Arbetstider

Vi erbjuder flexibla arbetspass utifrån behov:
Dygnspass eller kortare arbetspass
Nattpass innehåller väntetid
Extra vid behov, cirka 1-2 pass per månad

Ett arbete som passar dig som söker flexibilitet och variation

Vi söker dig som
Är trygg, lyhörd och har gott omdöme
Kan balansera självständighet med tydliga ramar
Trivs i ett aktivt arbete där mycket händer
Vill bidra till en positiv, meningsfull och energifylld vardag

Erfarenhet är meriterande, men din personlighet och inställning är det som väger tyngst.

Varför arbeta hos oss?

Meningsfullt och givande arbete
Flexibla tider som går att kombinera med annat
Möjlighet att göra verklig skillnad i en annan människas liv

För att trivas i rollen ser vi att du har en varm människosyn, engagemang och mod. God självkännedom, lyhördhet och flexibilitet är viktiga egenskaper hos dig som personlig assistent.

Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ba70d8ed-c786-4481-8eb5-31c97".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Aberia AB (org.nr 559084-9583), https://www.aberia.se
Ej angviet (visa karta)
811 36  SANDVIKEN

Arbetsplats
Aberia Personlig Assistans

Kontakt
Alexander Silow
alexander.silow@aberia.se

Jobbnummer
9764798

Prenumerera på jobb från Aberia AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Aberia AB: