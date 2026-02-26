Jobb med tempo, glädje och mening - personlig assistent
2026-02-26
Är du en positiv och stabil person som vill ha ett meningsfullt extrajobb i Sandviken?
Är du en positiv, stabil och lyhörd person som vill arbeta extra vid behov - med möjlighet till cirka 1-2 arbetspass per månad? Då kan detta vara jobbet för dig.
Vi söker nu en personlig assistent till en levnadsglad ung man i 20-årsåldern som behöver stöd dygnet runt. Här får du ett arbete där dagarna fylls av rörelse, upplevelser och sociala sammanhang - och där du varje dag gör verklig skillnad.
Om uppdraget
Du är en del av hans vardag och följer med i de aktiviteter och miljöer där han befinner sig. Vissa dagar spenderas på daglig verksamhet, dit du som assistent följer med och stöttar honom utifrån hans behov. Din roll är att skapa trygghet, bidra till struktur och stärka hans självbestämmande, samtidigt som du hjälper till i de moment som behövs för att vardagen ska fungera smidigt.
Arbetstider
Vi erbjuder flexibla arbetspass utifrån behov:
Dygnspass eller kortare arbetspass
Nattpass innehåller väntetid
Extra vid behov, cirka 1-2 pass per månad
Ett arbete som passar dig som söker flexibilitet och variation
Vi söker dig som
Är trygg, lyhörd och har gott omdöme
Kan balansera självständighet med tydliga ramar
Trivs i ett aktivt arbete där mycket händer
Vill bidra till en positiv, meningsfull och energifylld vardag
Erfarenhet är meriterande, men din personlighet och inställning är det som väger tyngst.
Varför arbeta hos oss?
Meningsfullt och givande arbete
Flexibla tider som går att kombinera med annat
Möjlighet att göra verklig skillnad i en annan människas liv
För att trivas i rollen ser vi att du har en varm människosyn, engagemang och mod. God självkännedom, lyhördhet och flexibilitet är viktiga egenskaper hos dig som personlig assistent.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
