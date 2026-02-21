Jobb i Lomma för dig som gillar ordning, struktur & praktiskt ansvar
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lomma Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lomma
2026-02-21
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stil Assistans AB i Lomma
, Svedala
, Landskrona
, Trelleborg
, Hörby
eller i hela Sverige
Vi söker en självständig och ordningsam personlig assistent till en kvinna i 50-årsåldern som lever med MS och bor i Lomma. Arbetet sker på deltid och kräver att du har god förmåga att hålla ordning, ta ansvar och genomföra praktiska uppgifter på ett strukturerat sätt. Goda kommunikationer gör det enkelt att ta sig till och från arbetet, körkort behövs inte.Publiceringsdatum2026-02-21Dina arbetsuppgifter
Hjälp i vardagen hemma och vid aktiviteter. Exempel: hushållsarbete och ordning i hemmet, praktiska uppgifter i kök och matlagning (ren, hälsosam mat, juice m.m.), personlig hygien och styling, promenader och aktiviteter utomhus, stöd vid sociala sammanhang. Rollen passar dig som arbetar effektivt, ser vad som behöver göras och kan ta egna initiativ när det behövs.
Vi söker dig som:
• Har mycket god svenska i tal och skrift
• Är noggrann, ansvarstagande och självständig
• Arbetar strukturerat och håller ordning i hemmet
• Har lätt att följa rutiner och genomföra instruktioner
• Är lugn, stabil och pålitlig
• Är praktisk, handlingskraftig och trivs med att saker blir ordentligt gjorda
Erfarenhet är meriterande men din arbetsstil är avgörande.
Arbetstid:
Deltid enligt överenskommelse, dag/kväll/helg. Kvinnlig sökande enligt uppdragsgivarens önskemål.
Obligatoriskt - besvara dessa tre frågor i din ansökan:
•
Ge ett exempel på när du tog ansvar och löste en praktisk uppgift utan att någon behövde påminna dig.
•
Hur gör du för att hålla ett hem i ordning när du arbetar?
•
Hur säkerställer du att instruktioner verkligen blir genomförda?
Välkommen med din ansökan! Urval sker löpande.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), http://www.stil.se Arbetsplats
Stil Jobbnummer
9756074