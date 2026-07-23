Jobb hos Part Group - Kalix och Överkalix
Nordisk Kompetens AB / Montörsjobb / Piteå Visa alla montörsjobb i Piteå
2026-07-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordisk Kompetens AB i Piteå
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Starta din nya karriär inom industrin – utbildning som leder till jobb!
Vill du arbeta i en framtidsbransch där efterfrågan på kompetent personal är stor? Nu har du möjlighet att utbilda dig inom industriellt modulbyggande och ta steget till en ny karriär.
Direktrekrytering till fabrikerna - Har du redan erfarenhet av bygg, snickeri, industriarbete eller är du utbildad elektriker, svetsare eller maskinoperatör?
Vi erbjuder en 14 veckor lång industriutbildning med inriktning mot byggkunskaper, framtagen i nära samarbete med Part Group och T2 Industriskola.
Utbildningen kombinerar teori och praktik för att ge dig de kunskaper som efterfrågas i moderna fabriker som tillverkar bostads- och byggmoduler. De sista fyra veckorna genomförs som praktik hos en arbetsgivare där det finns möjlighet till anställning efter avslutad utbildning.
Utbildningen passar dig som är praktiskt lagd och kan hantera fysiskt krävande arbetsuppgifter samtidigt som du håller ett jämnt och högt arbetstempo. Genom utbildningen får du möjlighet att utveckla din kompetens och skapa goda förutsättningar för en framtida anställning inom en växande industri!
Urval sker löpande. Efter en inledande Teamsintervju kommer de kandidater som går vidare presenteras för anställande chefer, som under augusti genomför intervjuer inför det slutliga urvalet till utbildningen.
Du som har erfarenhet från byggnation, industriell produktion, snickeri, hantverksyrken eller liknande områden har värdefulla kunskaper för jobb i fabrikerna och vi är också intresserade av att hitta dig med kunskaper inom exempelvis VVS, el, svetsning och plattsättning. Om något av det stämmer in på dig kan du även vara aktuell för direktrekrytering till Part i Kalix eller Isolamin i Överkalix.
Ansök via samma länk – vi arbetar med löpande urval och presenterar kvalificerade kandidater direkt för arbetsgivarna.
ANSÖK HÄR: https://nordiskkompetens-demo-demo.teamtailor.com/jobs/7902037-starta-din-nya-karriar-inom-industrin-part-group-soker-medarbetare
Vänta inte – skicka in din ansökan redan idag och ta första steget mot ditt nästa jobb!Publiceringsdatum2026-07-23Kontakt
Maria Jonsson, projektansvarig, maria.jonsson@nordiskkompetens.se
, 073-773 97 01
Andrea Strömberg, rekryteringskonsult, andrea.stromberg@nordiskkompetens.se
073-084 12 79
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PartGroup samarbetar med Nordisk Kompetens Akademin och T2 College för att matcha och utbilda kandidater till fabrikernas kompetensbehov.
PartGroup är en familjeägd industrikoncern med cirka 500 anställda och en omsättning på omkring 1,4 miljarder kronor. Koncernen utvecklar och tillverkar prefabricerade badrum, bostads- och hotellmoduler, kökslösningar samt tekniska system för byggindustrin, med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark.
Företagen inom koncernen erbjuder goda möjligheter till arbete för personer med relevant yrkeserfarenhet och teknisk kompetens.
Vi välkomnar sökande med olika typer av praktisk erfarenhet och tekniskt intresse. Det viktigaste är att du trivs med praktiskt arbete som till viss del kan vara fysiskt krävande, och att du har ett intresse för att utveckla dina yrkeskunskaper. Oavsett om du har lång erfarenhet från arbetslivet eller har byggt upp dina kunskaper genom utbildning, arbete eller egna projekt ser vi positivt på kompetenser som visar noggrannhet, flexibilitet och vilja att lära nytt.
T2 Industriskola – din väg till jobb och framtid inom industrin
På T2 Industriskola kombinerar vi människors utveckling med industrins kompetensbehov. Genom nära samarbete med företag och arbetsgivare erbjuder vi utbildningar som leder till efterfrågad kompetens och goda möjligheter till arbete.
Vi ser varje deltagare som en individ med unika styrkor och möjligheter. Därför arbetar vi med ett personligt och individanpassat lärande där trygghet, motivation och självförtroende är lika viktiga som yrkeskunskaperna. Våra erfarna instruktörer, med egen bakgrund från industrin, ger stöd och vägledning genom hela utbildningen.
Vårt fokus på praktiskt lärande, starka företagskontakter och hög kvalitet ger resultat – en stor andel av våra elever går vidare till arbete efter avslutad utbildning. För många blir T2 Industriskola starten på en ny karriär, nya möjligheter och en långsiktig framtid på arbetsmarknaden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordisk kompetens AB
(org.nr 556987-0750) Arbetsplats
Nordisk Kompetens Akademin - Utbildning för jobb! Kontakt
Projektansvarig
Maria Jonsson maria.jonsson@nordiskkompetens.se Jobbnummer
10010294