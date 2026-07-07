Jobb efter studenten? Kika in detta - Tvättex Gävle
Birklind Försäljning AB / Säljarjobb / Gävle Visa alla säljarjobb i Gävle
2026-07-07
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Birklind Försäljning AB i Gävle
Vi vet.
Ingen växer upp och tänker
"fan vad jag vill bli telefonförsäljare"
Men här är sanningen:
Det här kan vara det bästa första jobbet du tar.
Hos oss får du:
• styra dina dagar själv
• sätta dina mål och gå hem när du är klar
• tjäna riktigt bra pengar
• jobba kortare dagar än de flesta andra
Vissa dagar är du klar 12.00
Andra dagar kör du längre
👉 det är du som bestämmer
Det är högt tempo
Det är tävling varje dag
Det är energi från start till mål
Och viktigast av allt, vi har riktigt kul tillsammans
Det här är inte något litet testbolag
Vi har funnits sedan 1980
Över 250 000 kunder
Flera kontor runt om i Sverige
Och vi växer
Kickoff varje år
Sommarfester
Golftävling med varje år med alla kontor
👉 du blir en del av ett lag som vill framåt
Vi söker dig som:
• är driven
• är social
• vill tjäna pengar
• vill utvecklas
Ingen erfarenhet krävs, bara rätt inställning
Känner du igen dig?
LET'S GO 🔥
Skicka ett meddelande eller ring så tar vi det därifrån Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: victor.asberg@tvattex.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Birklind Försäljning AB
(org.nr 559037-1497)
Tullbomsgatan 26 (visa karta
)
802 51 GÄVLE Jobbnummer
9994703