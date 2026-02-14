jewelry shop looking for girl personal
Duygu, Nezir / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-02-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Duygu, Nezir i Stockholm
A jewelry store in central Stockholm needs a permanent employee. The salary is very good, the conditions are very good, and accommodation is provided. need to speak English.
pl write to yakubalan8@gmail.com
0r whatsupp +46732221809
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
roseyek@hotmail.com
E-post: roseyek@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Duygu, Nezir Arbetsplats
An Mira Jobbnummer
9743027